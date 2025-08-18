Δήμος Αμαρίου:Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Στάδιο Φουρφουρά – Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή αθλητών και κοινού στα «14α Μαράκεια»

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο των «14ων Μαράκειων» αγώνων στίβου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης». Η τελετή, γεμάτη συγκίνηση και ενθουσιασμό, ξεκίνησε με αγωνίσματα όλων των ηλικιών και κορυφώθηκε στις 19:30 με τα επίσημα εγκαίνια, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Δημάρχου Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανού.

Το έργο, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”) και από ίδιους πόρους του Δήμου περιλάμβανε:

1. Ηλεκτροφωτισμό Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά προϋπολογισμού 100.000 €.

2. Ανακαίνιση κτιριακών υποδομών & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου — και κατασκευή νέας περίφραξης του Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά προϋπολογισμού 200.000 €.

3. Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά, προϋπολογισμού περίπου 350.000 €

(εργασίες οδοστρωσίας , κατασκευής περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων υδάτων, τοποθέτηση καινούριου συνθετικού χλοοτάπητα, κατασκευή τάπητα στίβου, κατασκευή σκάμματος για διοργάνωση αγώνων άλματος εις μήκος, κατασκευή κυκλικού χώρου βαλβίδας κατάλληλου για διοργάνωση αγώνων σφαιροβολίας, προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου, πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών, προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού).

Ο Δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Δήμο μας. Είναι μια γιορτινή μέρα για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι μια μέρα χαράς για τους νέους μας και φυσικά για τους εκπροσώπους και τους αθλητές του Αθλητικού Ομίλου Ψηλορείτη που είναι και το μοναδικό Σωματείο της περιοχής. Είναι η ημέρα που οι προσπάθειες πολλών ετών αποκτούν υπόσταση:

εγκαινιάζουμε το πλήρως ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης» — ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που χαρακτηρίζεται ως σημείο αναφοράς για την κοινωνική και αθλητική ζωή του Δήμου Αμαρίου» και ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, που από την πρώτη στιγμή «στάθηκε δίπλα μας και στήριξε έμπρακτα χρηματοδοτώντας πάνω από το 50% του έργου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη που ως Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στήριξε την προσπάθεια προκειμένου την τελική ένταξη των υπόλοιπων τμημάτων ανακαίνισης του έργου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, τους υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου.

Παράλληλα, τιμήθηκε η μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τον αθλητισμό με πάθος, αφοσίωση και ήθος. Του Μιχάλη Μαράκη. Του κορυφαίου Αθλητή Δισκοβολίας και μετέπειτα προπονητή, που αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρίου σε συνεργασία με τον Α.Ο. Ψηλορείτη και τον Ο.Κ.Α. Αρκάδι αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας το αθλητικό πνεύμα και την ενότητα της περιοχής.

Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι σε κάθε αγώνισμα:

Αγώνας Δρόμου 7.000μ. Ανδρών

1ος Τσάβαλος Χρυσοβαλάντης (ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ team) με χρόνο 25:06:17

2ος Σηφακάκης Σπύρος (ΣΔΥΡ) με χρόνο 27:49:33

3ος Μαστοράκης Ανδρέας (ΣΔΥΡ) με χρόνο 27:56:32

Αγώνας Δρόμου 7.000μ. Γυναικών

1η Γαλεράκη Μαριάννα (Κενιάτης team) με χρόνο 33:58:03

2η Φλουρή Μαρίνα (ΣΔΥΡ) με χρόνο 39:49:22

3η Γκαλλά Μαρία – Σοφία (ΣΔΥΡ) με χρόνο 50:02:33

Κρητικό Βόλι Ανδρών

1ος Βασιλόπουλος Ιωάννης (Πανιώνιος) με επίδοση 14,04 μ.

2ος Λαμπρινός Στέλιος με επίδοση 9,32 μ.

3ος Παπαδάκης Ανδρέας με επίδοση 8,15 μ

Κρητικό Βόλι Εφήβων

1ος Μαράκης Μιχάλης με επίδοση 12,81 μ.

2ος Δελιδάκης Μάριος με επίδοση 9,27 μ.

3ος Μιχαλάκης Γεώργιος επίδοση 8,75 μ

Αγώνας Δρόμου 1500 μ. Αγοριών Κ16

1ος Ζαχαριουδάκης Πέτρος (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ) με χρόνο 06:03:93

2ος Ζούμπερης Θεόδωρος (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ) με χρόνο 06:13:49

3ος Μιχαλάκης Γιώργος (Ρέθυμνο) με χρόνο 06:41:73

Αγώνας Δρόμου 1500 μ. Κοριτσιών Κ16

1η Αρχιμανδρίτη Μαρία (Αμάρι)με χρόνο 06:52:62

2η Ζούμπερη Μανωλία (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ) με χρόνο 06:52:80

3η Σταματογιαννάκη Νίκη (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ) με χρόνο 08:11:50

Αγώνας ταχύτητας 60μ εντός σταδίου Αγοριών Κ14

1ος Βότσογλου Σταύρος (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ) με χρόνο 0857

2ος Μπλούνας Δημήτριος με χρόνο 0905

3ος Μουρτζανός Μιχάλης (ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)με χρόνο 0957

Αγώνας ταχύτητας 60μ εντός σταδίου Κοριτσιών Κ14

1η Βούλγαρη Αλεξία με χρόνο 0930

2η Γιακουμάκη Βαρβάρα με χρόνο 0980

3η Δαμιανίδου Αντωνία με χρόνο 0990

Άλμα εις μήκος Αγοριών Κ14

1ος Μπλούνας Δημήτριος με επίδοση 4,12 μ.

2ος Μουρτζανός Μιχάλης (Α.Ο. Ψηλορείτης) με επίδοση 4,11 μ.

3ος Μαράκης Κων/νος με επίδοση 3,69 μ.

Άλμα εις μήκος Κοριτσιών Κ14

1η Βούλγαρη Αλεξία με επίδοση 3,85 μ.

2η Δαμιανίδου Αντωνία με επίδοση 3,72 μ.

3η Γιακουμάκη Βαρβάρα με επίδοση 3,54 μ.

Αγώνας ταχύτητας 50μ εντός σταδίου Αγοριών Κ12

1ος Διαμαντάκης Θεοφάνης (Α.Ο. Ψηλορείτης) με χρόνο 0809

2ος Ζαχαριάδης Άγγελος με χρόνο 0827

3ος Λίτινας Μύρος (Α.Ο. Ψηλορείτης) με χρόνο 0828

Αγώνας ταχύτητας 50μ εντός σταδίου Κοριτσιών Κ12

1η Γιακουμάκη Παρασκευή με χρόνο 0824

2η Χατζηδάκη Ερμιόνη με χρόνο 0852

3η Μουρτζανού Γεωργία (Α.Ο. Ψηλορείτης) με χρόνο 0885

3η Διαμαντάκη Ραφαέλα (Α.Ο. Ψηλορείτης) με χρόνο 0885

Άλμα εις μήκος Αγοριών Κ12

1ος Λίτινας Μύρος (Α.Ο. Ψηλορείτης) με επίδοση 3,45 μ.

2ος Διαμαντάκης Θεοφάνης (Α.Ο. Ψηλορείτης) με επίδοση 3,30 μ.

3ος Ζαχαριάδης Άγγελος με επίδοση 3,24 μ.

Άλμα εις μήκος Κοριτσιών Κ12

1η Μουρτζανού Γεωργία (Α.Ο. Ψηλορείτης) με επίδοση 3,24 μ.

2η Γιακουμάκη Παρασκευή με επίδοση 3,10 μ.

3η Μαράκη Σταματία με επίδοση 3,00 μ.