Χανιά:Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατο του Εμμανουήλ Μαριακάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Το Ίδρυμα Εμμανουήλ Αρτεμίου Μαριακάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατο του Μανώλη Μαριακάκη, ο οποίος διετέλεσε Προεδρέυων Αντιπρόεδρος της ΑΝΕΚ και συντέλεσε στην ακμή και στην τεράστια πρόοδό της, διοργανώνει τιμητικη εκδήλωση τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 19.00, στον αύλειο χώρο του Ιδρύματος στα Τσικολιανά Βάμου.

Για το έργο του θα μιλήσουν:
-Ν.Π. – Μάρκος Σελλιανάκης: «Ο ευεργέτης»
– Ασπασία Νικολακάκη, πρώην υπάλληλος ANEK LINES: «Μνήμες από έναν σπουδαίο άνθρωπο. Ο Εμμανουήλ Μαριακάκης όπως τον ζήσαμε».
– Στυλιανός Καλαϊτζάκης, οικονομολόγος, πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Π.Τ. Χανίων: «Μανώλης Μαριακάκης. Τα πολλά χρόνια συνεργασίας μας στην ΑΝΕΚ».
– Μιχαήλ Γαλανάκης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός «Ειρηναίος Γαλανάκης και Μανώλης Μαριακάκης. Μία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης».

Θα προηγηθεί επιμνημοσυνη δέηση.

Πληροφορίες: idrimamariakaki@gmail.com και 2825084490 / 6970650973.

Team Πολ. Κρήτης
