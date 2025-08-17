Τα εγκαίνια της κλινικής επιληψίας στο ΠαΓΝΗ – Τι αναφέρει η Παγκρητική Ένωση Αμερικής

Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής εγκαινίασε την πρώτη Κλινική Επιληψίας στην Κρήτη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΠαΓΝΗ.
Με μια λιτή αλλά λαμπρή τελετή, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής (ΠΕΑ) εγκαινίασε την πρώτη Μονάδα Επιληψίας στην Κρήτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση προσφοράς της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς σε ολόκληρο το νησί, η ΠΕΑ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, η Πρόεδρος της ΠΕΑ κα. Νταϊάν (Διαμάντα) Κουναλάκη, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (ΠΣΚ) και Αντιπρόεδρος της ΠΕΑ κ. Νίκος Καστρινάκης, καθώς και πλήθος Κρητικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκαν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στο ΠαΓΝΗ, όπου εγκαινίασαν την πρώτη Μονάδα Παρακολούθησης Επιληψίας στην Κρήτη, την τρίτη σε δημόσιο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα.
Τον αγιασμό τέλεσε ο απόδημος Ιεράρχης, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Μύρων, ο οποίος επισκέπτεται την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, συμπροσευχόμενος με τον Ποιμενάρχη Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ευχαρίστησε την ΠΕΑ, την Πρόεδρο και τα μέλη της για τη διαρκή τους στήριξη, τονίζοντας ότι με τα έργα και τις φιλανθρωπικές τους δράσεις αποδεικνύουν ότι δεν ξεχνούν την Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ζηλανδίας ευχαρίστησε με τη σειρά του την κα. Κουναλάκη και τα μέλη της ΠΕΑ για την αμέριστη συμπαράστασή τους και την προσφορά τους σε κάθε ανάγκη.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί. Η πρώην Πρόεδρος Φιλανθρωπίας της ΠΕΑ, κα. Ευαγγελία Χομπιτάκη, αναφέρθηκε στην πολυετή προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων πόρων και παρουσίασε τη νέα Πρόεδρο Φιλανθρωπίας και Ταμία του ΠΣΚ, κα. Νικολέτα Μπιάνκα Πηγουνάκη.
Η Πρόεδρος της ΠΕΑ κα. Νταϊάν Κουναλάκη ευχαρίστησε τους πολυάριθμους δωρητές από τις ΗΠΑ, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη που διπλασίασε τη δωρεά της Περιφέρειας. Στην ομιλία της τόνισε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Παγκρητική Ένωση Αμερικής. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο μέσα σε μόλις έναν χρόνο, χάρη στη συμπαράσταση και τη γενναιοδωρία των μελών μας. Είναι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά παράδοση της προσφοράς μας στην Κρήτη, που ξεκινά από τη δεκαετία του 1940. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους δωρητές που έκαναν πραγματικότητα ένα έργο που θα ωφελήσει πολλές γενιές συμπατριωτών μας. Ήταν πραγματική τιμή μου να συνεργαστώ με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.
Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο αυτό και θα συνεχίσουμε καθημερινά να προσφέρουμε στην πατρίδα μας, την Κρήτη.» Ευχαρίστησε επίσης τον Δρ. Γιάννη Καράκη που αρχικά παρουσίασε την πρόταση στην ΠΕΑ και τη στήριξε μέχρι τέλους, καθώς και όλους στο ΠαΓΝΗ που αγκάλιασαν το έργο.
Ο Πρόεδρος του ΠΣΚ και Αντιπρόεδρος της ΠΕΑ κ. Νίκος Καστρινάκης μίλησε για τη διαχρονική προσφορά της ΠΕΑ, την ανέγερση του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου που ήταν έργο της, καθώς και τις ιδρυτικές δωρεές της σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης. Όπως είπε: «Σήμερα συμπληρώνεται η ιστορία φιλανθρωπίας της ΠΕΑ με τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Με αυτή τη σημαντική δωρεά στο ΠαΓΝΗ, ολοκληρώνεται ένας κύκλος που ξεκίνησε με το τάμα των Κρητικών της Αμερικής στον Ελευθέριο Βενιζέλο,αμέσως μετά τον θάνατο του. Ένας κύκλος που μπορεί να συμπληρώθηκε, αλλά δεν κλείνει.» Ευχαρίστησε τον κ. Αρναουτάκη, τον Δρ. Καράκη για τη συμβολή του στη στελέχωση της Μονάδας, καθώς και τον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου, τη Διευθύντρια του ΠαΓΝΗ κα. Βιβή Γιανναδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που στήριξε με ενθουσιασμό το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή που του παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης τέτοιων σωτήριων πρωτοβουλιών και και συνεργιών. Τόνισε, επίσης, τη γόνιμη συνεργασία της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΠαΓΝΗ, χάρη στην οποία το όνειρο έγινε πραγματικότητα, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους ασθενείς να μη χρειάζεται να ταξιδεύουν εκτός νησιού για θεραπεία. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η δωρεά των Κρητών της Αμερικής αναβαθμίζει περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί και αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπισμού».
Ο Δρ. Γιάννης Καράκης μίλησε για την καθοριστική συμβολή του έργου στη ζωή πολλών ασθενών με επιληψία και τόνισε: «Είναι μία ημέρα γιορτής, μια μέρα βαθιάς ευγνωμοσύνης και μια μέρα ελπίδας, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις, πρώτα διαγνωστικά και στη συνέχεια θεραπευτικά». Επεσήμανε ότι στατιστικά το 10% του πληθυσμού εμφανίζει επιληπτική κρίση κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ η πάθηση καταγράφεται στο 1% του συνολικού πληθυσμού. Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα ότι σύντομα η Κλινική θα αποτελέσει κέντρο αναφοράς για όλη την Κρήτη και την Ελλάδα.
Ευχαριστίες εξέφρασαν ο Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, καθώς και ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ, που στεγάζει τη Μονάδα Επιληψίας, Δρ. Παναγιώτης Μήτσιας, μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Διοικητής του ΠαΓΝΗ, Δρ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, ευχαρίστησε για τη δωρεά και εξήρε το έργο και την προσφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας: «Ήδη έχει ξεκινήσει να προσφέρει σημαντικό έργο, παρότι τα εγκαίνια πραγματοποιούνται σήμερα». Συγκινητική ήταν η μαρτυρία μιας μητέρας παιδιού με επιληψία, η οποία μίλησε με πάθος για το πώς η θεραπεία έσωσε τον γιο της.
Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής της κορδέλας και όλοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους πολλά μέλη της ΠΕΑ, μεταξύ των οποίων ο πρώην Πρόεδρος του ΠΣΚ και πρώην Πρόεδρος της ΠΕΑ κ. Μανώλης Βεληβασάκης, η Γραμματέας του ΠΣΚ κα. Μαρία Βαμβάκη, ο Αντιπρόεδρος Ελλάδας του ΠΣΚ κ. Θεόδωρος Τσόντος και ο Αντιπρόσωπος της ΠΕΑ στην Κρήτη κ. Ιάκωβος Καλοϊδάς. Η ημέρα αυτή αποτελεί ιστορικό σταθμό όχι μόνο για τους κατοίκους της Κρήτης, αλλά και για τους Κρητικούς της Αμερικής, που συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την πατρίδα τους και να εργάζονται ακούραστα για τη στήριξη φιλανθρωπικών έργων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Την τελευταία τετραετία, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής έχει προσφέρει σχεδόν 500.000 δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
