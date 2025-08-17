Ο καπνός από τη φωτιά στα Δαρδανέλια «πνίγει» το Αιγαίο – Συστάσεις από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει για επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αιωρούμενα σωματίδια, με πιο έντονη παρουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, και προχωρά σε προληπτικές οδηγίες προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Σύμφωνα με μετρήσεις του δικτύου παρακολούθησης, παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2,5 και ΑΣ10), γεγονός που καθιστά αναγκαία την τήρηση οδηγιών προστασίας. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας υπενθυμίζει τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, καλώντας άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά και ηλικιωμένους να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και θα υπάρξει νέα ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.
Προληπτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι σύμφωνα με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το δίκτυο των σταθμών στην Κρήτη, εμφανίζεται επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα από αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 2,5 όσο και σε ΑΣ10). Από τις μέχρι στιγμής μετρήσεις το φαινόμενο εμφανίζει εντονότερα η ΠΕ Ηρακλείου.
Για το λόγο αυτό, υπενθυμίζεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με συστάσεις πρόληψης για την προστασία του πληθυσμού από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Συστάσεις προς ευπαθείς ομάδες
Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών, θα πρέπει να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνή λήψη των εισπνεόμενων φαρμάκων τους, ενώ σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης παρακολουθούν το φαινόμενο και αν απαιτηθεί θα δοθεί νεότερη ενημέρωση.
