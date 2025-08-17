Χανιά:19η συνεχή χρονιά ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2025, στη μνήμη του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη

ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2025

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 και ώρα 19.00, στο Νεροχώρι Αποκορώνου, θα πραγματοποιηθούν για 19η συνεχή χρονιά τα ΕΙΡΗΝΑΙΑ 2025, στη μνήμη του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» και ο Σύλλογος Καταγομένων από την Κοινότητα Παϊδοχωρίου Χανίων “Η ΠΑΝΑΓΙΑ”, με τη στήριξη του Δήμου Αποκορώνου και της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου Αττικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

 Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ειρηναίου-Επισκόπου Λουγδούνου.

 Χαιρετισμούς από εκπροσώπους των διοργανωτών.

 Ομιλία από τον κ. Ευάγγελο Παγωνίδη, Δ/ντή του Δημ. Σχολείου Βαρυπέτρου Χανίων και υποψήφιο διδάκτορα στο ΑΠΘ, με θέμα: “Από την κοινωνική επανάσταση του Μικη Θεοδωράκη στην επανάσταση των συνειδήσεων του Επισκόπου Ειρηναίου Γαλανάκη”.

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο κ. Σταύρος Νικηφοράκης.