Δήμος Γόρτυνας:Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων του μαρτυρικού Σοκαρά

«Είδα τον ΄γω τον Σοκαρά με διάταγμα ενταγμένο, μες στα μαρτυρικά χωριά δαφνοστεφανωμένο… Θα σας θυμάμαι ταπεινά του Σοκαρά λεβέντες, γιατί δεν προσκυνήσατε δωσίλογους και αφέντες…».

Στα λόγια (μαντινάδες γραμμένες από τον παππού της, Αριστείδη, όπως ανέφερε) της τρισέγγονης του εκτελεσθέντος Γεωργίου Χαλκιαδάκη, Μαρίας Μαράκη, αλλά και στην ομιλία της Ιωάννας Χαλκιαδάκη, που ανέβηκε στο βήμα εκ μέρους των οικογενειών των ηρώων του Σοκαρά και τόνισε ότι η επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό αποτελεί ηθική δικαίωση, αποτυπώθηκε η συγκίνηση για την 81η επέτειο από την εκτέλεση των μαρτύρων του Σοκαρά, στην Σπηλιάρα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, με την τέλεση του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Δέκα και μνημοσύνου στον χώρο του Οστεοφυλακίου. Ακολούθησε έπαρση σημαίας, επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο εκτελέσεων, χαιρετισμοί, επιμνημόσυνος λόγος από τον Ειδικό Σύμβουλο Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα Ιστορίας & Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτωμάτων, Πρόεδρο της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά, κ. Νικόλαο Μπιμπάκη, προσκλητήριο μαρτύρων, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και δεξίωση στην αίθουσα της Δημοτικής Κοινότητας Σοκαρά.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε ότι η ένταξη του Σοκαρά στα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας ήρθε «μετά από έναν μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών, των απογόνων και συγγενών των ηρώων του Σοκαρά, όλων των κατοίκων, των φορέων και συλλόγων της περιοχής, παλαιών προέδρων, αυτοδιοικητικών και, συνολικά, του Δήμου Γόρτυνας».

Στάθηκε, ιδιαιτέρως στην συμβολή του αείμνηστου Σήφη Κοσόγλου, του Γιώργου Καρτσωνάκη και του Νίκου Μπιμπάκη και επισήμανε ότι «η επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό δεν είναι απλώς ένας τίτλος, ένας χαρακτηρισμός. Είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα ώστε τα διαχρονικά μηνύματα της θυσίας των ηρώων του Σοκαρά να ακουστούν ακόμα πιο δυνατά, να υπερβούν τα όρια του τόπου μας και της Κρήτης, να αγγίξουν ευρύτερα ακροατήρια, εντός, αλλά και εκτός συνόρων…»

«Ο αγώνας για δικαίωση ξεκινάει τώρα» τόνισε και ο Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, ενώ ο Ιωάννης Βιλανάκης, πρώην πρόεδρος της κοινότητας αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα και την γενναιότητα των μαρτύρων του Σοκαρά.

Στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Φραγκίσκος Παρασύρης, εκπρόσωποι του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη και των βουλευτών Μάξιμου Σενετάκη, Χάρη Μαμουλάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς,

οι Δήμαρχοι Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και εκπρόσωποι των Δημάρχων Αρχανών – Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη και Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Γόρτυνας Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, Στέλιος Σηφάκης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Σέγκου,

ο πρόεδρος της κοινότητας Σοκαρά Γιώργος Δημητράκης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, των σωμάτων ασφαλείας, συλλόγων, φορέων, οργανώσεων και πλήθος κόσμου. Τις εκδηλώσεις τίμησε, με την παρουσία του, άγημα της 5ης Α/Μ ΤΑΞ – Μεραρχίας Κρητών, με επικεφαλής τον Διοικητή, Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη.