Ηράκλειο:Μια ιστορία ντροπής για το κράτος δικαίου

Κατάληψη με πλαστογραφίες και ψευδείς μηνύσεις στην Κρήτη.

«Η ΖΕΝΙΘ αγνόησε τις καταγγελίες – Παροχή ρεύματος σε καταπατήτρια με πλαστοπροσωπία»

Σε μια συνοικία στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκτυλίσσεται μια υπόθεση που δεν είναι απλώς προσωπική τραγωδία. Είναι καθρέφτης ενός συστήματος που νοσεί, ενός κράτους που αδυνατεί να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους πολίτες του.

Ένας ηλικιωμένος και ασθενής άνδρας βρέθηκε ξαφνικά χωρίς πρόσβαση στο ίδιο του το σπίτι, στο οποίο εγκαταστάθηκε αυθαίρετα και με δόλιο τρόπο αφού τον ξεγέλασε , μια Γερμανίδα υπήκοος , χωρίς μίσθωση, χωρίς έγγραφα, χωρίς συναίνεση. Η γυναίκα αυτή, δηλώνοντας υπάλληλος μεγάλης εταιρείας, εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα και συμπεριφέρθηκε σαν να της ανήκει, αγνοώντας πλήρως τις δικαστικές αρχές και τις αντιδράσεις των γειτόνων.

Δεν πρόκειται για απλή κατάληψη.

Πρόκειται για μια οργανωμένη παραβίαση δικαιωμάτων, με τη συνεργασία – ή την αδιαφορία – θεσμών που υποτίθεται πως υπάρχουν για να προστατεύουν τον πολίτη.

Η γυναίκα φέρεται να παραπλάνησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, το οποίο αντί να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη, συνέβαλε στην παράνομη παραμονή της. Με ψευδείς μηνύσεις, εισβολές σε κατοικίες, και παραπλανητικές συνομιλίες, η κατάσταση εξελίχθηκε σε ένα θέατρο παραλογισμού.

Το διαμέρισμα (εχουμε στοιχεία αλλα οχι αποδείξεις) και χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση του ιδιοκτήτη εκανε επινικοίαση του διαμερισματος για 4 μηνες που ελλειπε.. Η γυναίκα εισέπραττε χρήματα από ξένη περιουσία, ενώ ο νόμιμος κάτοχος δεν είχε καν πρόσβαση στο σπίτι του. Με πλαστογραφημένα στοιχεία, εξασφάλισε ρεύμα από πάροχο, παρά τις έντονες αντιδράσεις των γειτόνων και του ιδιοκτήτη.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τοποθέτησε κάμερα στο μπαλκόνι, παρακολουθώντας τους ενοίκους και εντείνοντας την αίσθηση παραβίασης και φόβου.

Πού είναι η Δικαιοσύνη;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο νομικό. Είναι βαθιά πολιτικό και κοινωνικό. Πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης να χάνει την περιουσία του, την ασφάλειά του, την αξιοπρέπειά του, και το κράτος να σιωπά; Πώς γίνεται οι θεσμοί να πετούν το μπαλάκι ο ένας στον άλλον, ενώ η ανομία θριαμβεύει;

Η ιστορία αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι σύμπτωμα ενός συστήματος που έχει αποσυντεθεί. Όταν οι απατεώνες ενθαρρύνονται – όχι μόνο από την αδράνεια αλλά και από τη συνεργασία των αρχών – τότε δεν μιλάμε πια για κράτος δικαίου. Μιλάμε για ένα περιβάλλον όπου η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι υπό διωγμό.

Κάλεσμα για εισαγγελική παρέμβαση

Η υπόθεση αυτή χρήζει άμεσης εισαγγελικής διερεύνησης.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να παρέμβει:

• Να διατάξει προκαταρκτική εξέταση

• Να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη

• Να αποκαταστήσει την έννομη τάξη

• Να διερευνήσει τυχόν ευθύνες αστυνομικών και άλλων εμπλεκομένων

Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι απούσα όταν η κοινωνία αιμορραγεί.

Η σιωπή των θεσμών δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.