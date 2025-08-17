Ηράκλειο:Ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τη μνήμη των Ηρώων του Καμαρακίου και των γύρω περιοχών

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρακίου, τίμησε τη μνήμη των κατοίκων του Καμαρακίου και των γύρω περιοχών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, στο Ηρώο που βρίσκεται στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού.

Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, συγγενών των θυμάτων καθώς και κατοίκων της περιοχής.

Στο χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χρύσα Λυρώνη τόνισε πως χρέος μας είναι να φυλάξουμε ζωντανή την ιστορία του Καμαρακίου, των γύρω χωριών και του Μαλεβιζίου, αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και να στηρίζουμε τις αξίες της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και του συλλογικού αγώνα.