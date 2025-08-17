ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τη μνήμη των Ηρώων του Καμαρακίου και των γύρω περιοχών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρακίου, τίμησε τη μνήμη των κατοίκων του Καμαρακίου και των γύρω περιοχών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, στο Ηρώο που βρίσκεται στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού.

Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, συγγενών των θυμάτων καθώς και κατοίκων της περιοχής.

Στο χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χρύσα Λυρώνη τόνισε πως χρέος μας είναι να φυλάξουμε ζωντανή την ιστορία του Καμαρακίου, των γύρω χωριών και του Μαλεβιζίου, αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και να στηρίζουμε τις αξίες της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και του συλλογικού αγώνα.

placeholder text
placeholder text

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Ήρωες του Σοκαρά
Ηράκλειο:Μια ιστορία ντροπής για το κράτος δικαίου
