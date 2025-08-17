Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Ήρωες του Σοκαρά

Πολύ θετική εξέλιξη η πρόσφατη αναγνώριση του Σοκαρά από την Πολιτεία ως Μαρτυρικό Χωριό

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε σήμερα στην επέτειο μνήμης και τιμής για τους ήρωες του Σοκαρά, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής στις 17 Αυγούστου 1944, στην Σπηλιάρα.

Η ιστορία αυτού του τόπου έχει γραφτεί με αίμα και θυσίες.

Όχι μόνο των είκοσι επτά Ηρώων που τιμούνται, αλλά και εκείνων που έμειναν πίσω και ανέλαβαν το μεγάλο χρέος να γιατρέψουν τις πληγές, να αναθρέψουν τα ορφανά, να μετατρέψουν τον πόνο σε ελπίδα και δημιουργία αλλά πάνω από όλα, να κρατήσουν άσβεστη την φλόγα. Να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορική μνήμη, να παλέψουν ώστε να φωτιστούν τα πραγματικά γεγονότα και να δικαιωθεί η υπέρτατη θυσία των ηρώων του Σοκαρά.

Για αυτό και η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού, μόλις λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 81 χρόνια από τη «μαύρη» επέτειο που σημάδεψε μια για πάντα το χωριό και τους κατοίκους, ο Σοκαράς ανακηρύχθηκε επισήμως με ΦΕΚ ως Μαρτυρικό Χωριό.

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την παρακάτω δήλωση : «Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους Ήρωες του Σοκαρά. Αλλά και για να θυμηθούμε μια ιστορική στιγμή, που θα πρέπει να μας εμπνέει και να μας κινητοποιεί στην υπέρβαση κάθε αμφιβολίας, αδυναμίας και αδράνειας. Εξάλλου, θα ήθελα να τονίσω ότι, με την πρόσφατη ανακήρυξη του Σοκαρά ως μαρτυρικό Χωριό, η απόδοση ύψιστης τιμής στους Ήρωές μας, περιβάλλεται πλέον τον επίσημο τύπο αναγνώρισης που τους αξίζει.

Ήταν μία αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Που δικαιώνει τους είκοσι επτά αδικοχαμένους Σοκαριανούς αλλά και τους απογόνους τους, οι οποίοι σήμερα νοιώθουν ικανοποίηση και πλήρη ηθική αποκατάσταση για τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους. Πρόκειται για μία πράξη, που αποτελούσε εκκρεμότητα δεκαετιών και αποτέλεσμα αγώνων, που είχαν ξεκινήσει άνθρωποι οι οποίοι πια δεν είναι στη ζωή.

Μία προσπάθεια ετών, για να δικαιωθούν οι ψυχές των οικογενειών και των συγχωριανών τους και για να μάθει όλη η Ελλάδα, ότι ο Σοκαράς του Δήμου Γόρτυνας υπήρξε τόπος μαρτυρίου. Ήταν ιστορικό χρέος όλων μας, την πορεία που χάραξαν, οι κάτοικοι του Σοκαρά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων αυτού του τόπου, προς την ανάδειξη και διάσωση της ιστορικής αλήθειας, να την ακολουθήσουμε και να την ενισχύσουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Ήταν το ελάχιστο δείγμα δέσμευσης και αφοσίωσης στα ιδανικά των αγωνιστών προγόνων μας.»