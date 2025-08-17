Λευτέρης Αυγενάκης: Τιμή και δικαίωση για τον Σοκαρά μετά από 81 χρόνια

Μετά από 81 χρόνια, ο Σοκαράς του Δήμου Γόρτυνας αναγνωρίστηκε επίσημα ως Μαρτυρικό Χωριό, σε μια συγκινητική εκδήλωση τιμής για τα 27 παλικάρια που εκτελέστηκαν. Με αφορμή αυτή τη σημαντική στιγμή, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση:

«Σοκαράς, Δήμος Γόρτυνας

Σήμερα η μνήμη συναντά την Ιστορία μας.

27 παλικάρια, 27 ζωές!

Η αλύγιστη ψυχή τους χάραξε μάθημα ανδρείας που αντηχεί ακόμα.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της φετινής εκδήλωσης είναι ότι, μετά από 81 χρόνια, ο Σοκαράς εντάχθηκε επιτέλους στα Μαρτυρικά Χωριά, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν μεθοδικά και ακούραστα για τον σκοπό αυτό όλα αυτά τα χρόνια.

Ξεχωρίζω τον αείμνηστο Σήφη Κοσόγλου, αγαπημένο δάσκαλο σε πολλούς από εμάς και μοναδικό Σοκαριανό που αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτή την προσπάθεια.

Συγχαρητήρια επίσης στον Δήμαρχο Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη, στους αγαπητούς Σοκαριανούς Γιώργο Καρτσωνάκη, Νίκο Μπιμπάκη και Γιάννη Βιλανάκη, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν με πίστη και αγώνα.

Ο ιστορικός Σοκαράς υψώνει ξανά το μήνυμα ότι η ανείπωτη θυσία των παλικαριών του δεν λησμονήθηκε.

Γιατί η λεβεντιά τους είναι ρίζα βαθιά, που κρατά αυτόν τον τόπο όρθιο και περήφανο.»