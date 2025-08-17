Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Θέρος» της ΑΑΔΕ – Σαρωτικοί έλεγχοι στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα

Το γνωστό “Θέρος”, τρύγος, πόλεμος

Φορολογικές παραβάσεις εντοπίζονται σε επιχειρήσεις κάθε είδους – Από beach bar και καφετέριες, μέχρι πανηγύρια, σκάφη αναψυχής και ξυλουργεία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η επιχείρηση «Θέρος» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, από τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές έως την ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, πολλές φορές προσποιούμενοι τους τουρίστες, εξετάζοντας POS, ταμειακές μηχανές και τα δεδομένα του myDATA σε πραγματικό χρόνο, ενώ διασταυρώνουν και τις δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη μέθοδο αυτή έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τους ελέγχους και σε παλαιότερες φορολογικές χρήσεις.

Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς – Εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα

Από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 9.140 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με έμφαση σε τουριστικές περιοχές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας.

Στο διάστημα αυτό εντοπίστηκαν 3.120 επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις. Σε 87 περιπτώσεις, κυρίως στην εστίαση, επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες ή και περισσότερο, ενώ καταγράφηκαν 173 επιχειρήσεις χωρίς διασύνδεση μεταξύ POS και ταμειακής μηχανής, με το συνολικό ποσό των προστίμων να ανέρχεται στα 2.310.500 ευρώ.

Ενδεικτικές υποθέσεις φοροδιαφυγής – «Καμπάνες» σε όλη την Ελλάδα

Ηράκλειο Κρήτης: Καφετέρια δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις ύψους 275.000 ευρώ. Είχε χαρακτηριστεί ως υπότροπη.

Ρόδος: Γνωστό beach restaurant εντοπίστηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή και δεν έκοβε αποδείξεις για τις περισσότερες ομπρέλες. Πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο 48 ωρών.

Μύκονος:

Κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις αξίας 107.000 ευρώ για τα έτη 2021-2022. ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε: 26.000 ευρώ. Πρόστιμο 13.000 ευρώ και διήμερο κλείσιμο.

Ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει μία απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ (συν ΦΠΑ 4.000). Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

Πάρος: Επιχείρηση ξυλουργικών δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 111.000 ευρώ.

Γύθειο Λακωνίας: Super market παρέλειψε τη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων 101.000 ευρώ.

Σαντορίνη: Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 23 σκάφη αναψυχής. Σε 10 διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως μη έκδοση αποδείξεων, πληρωμές άνω των 500 ευρώ με μετρητά χωρίς τραπεζική συναλλαγή. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 14.140 ευρώ.

Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, λόγω πολλαπλών παραβάσεων.

Οι ποινές – Λουκέτα, πρόστιμα και… έλεγχοι πενταετίας

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές:

48 ώρες αναστολή λειτουργίας για μη έκδοση πάνω από 10 αποδείξεων ή για πληρωμές άνω των 500 ευρώ χωρίς απόδειξη.

96 ώρες σε περίπτωση υποτροπής.

10 ημέρες για πολλαπλές παραβάσεις εντός διετίας.

Ωστόσο, η πιο σημαντική συνέπεια δεν είναι το άμεσο πρόστιμο ή το λουκέτο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποστέλλονται στα κεντρικά της ΑΑΔΕ και η κάθε επιχείρηση που εντοπίζεται με παραβάσεις μπαίνει αυτόματα σε λίστα για ενδελεχή έλεγχο πενταετίας, που περιλαμβάνει:

Εξονυχιστικό έλεγχο λογιστικών βιβλίων

Διασταυρώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ακόμη και ελέγχους σε πρόσωπα μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας.

Η Κρήτη στο μικροσκόπιο

Η Κρήτη δεν αποτελεί εξαίρεση. Ελεγκτές βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του νησιού, από το Ηράκλειο και τα Χανιά μέχρι τουριστικά σημεία και παραλίες, στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας της ΑΑΔΕ να περιορίσει τη φοροδιαφυγή εν μέσω τουριστικής σεζόν.https://radiome.gr/