ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Μάνα και κόρη πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθησαν και οι δύο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο καυγάς ξεκίνησε από την 17χρονη αλλά το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο
Ένα ακόμη σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε μάνα και κόρη έπειτα από καυγά που είχαν μεταξύ τους εντός του σπιτιού τους στο κέντρο του Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια 37χρονη μητέρα η οποία λογομάχησε με την 17χρονη κόρη της, με τον έλεγχο να χάνεται γρήγορα και να πιάνονται τελικά κυριολεκτικά “μαλλί με μαλλί”.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τον άγριο καυγά φαίνεται να ξεκίνησε η ανήλικη κόρη. Η Αστυνομία επενέβη άμεσα έπειτα από σχετική ειδοποίηση και προχώρησε σε δύο συλλήψεις. https://www.neakriti.gr/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
