Ακριβή υπόθεση η φοιτητική στέγη στην Κρήτη – Που κυμαίνονται τα ενοίκια

Έχει υπογραφτεί ήδη η σύμβαση για τις νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποδεικνύεται ότι είναι για ακόμη μία φορά η εύρεση φοιτητικής κατοικίας, καθώς εκτός του ότι οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στις φοιτητούπολεις μειώνεται ραγδαία.

Ανάσα ωστόσο αναμένεται να δώσουν οι φοιτητικές εστίες που θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια μέσω ΣΔΙΤ, την ώρα που γίνονται προσπάθειες να ανακαινιστούν και οι λιγοστές υφιστάμενες φοιτητικές εστίες που υπάρχουν. Η εικόνα που προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της Geoaxis είναι αποκαλυπτική, καθώς στην Αθήνα, οι τιμές ενοικίων για φοιτητικές κατοικίες έχουν εκτιναχθεί κατά 147% από το 2016 μέχρι σήμερα. Η συγκατοίκηση, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «ασπίδα» απέναντι στο κόστος, παραμένει περιορισμένη, με εξαίρεση τους Κύπριους φοιτητές που εμφανίζονται πιο δεκτικοί σε αυτήν τη λύση.

Η χαμηλότερη τιμή εντοπίζεται στη Νίκαια με 9 ευρώ/τ.μ., με το κόστος για ένα διαμέρισμα κάτω των 65 τ.μ. να διαμορφώνεται σε 500 ευρώ. Αντιθέτως, περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης, όπως Μετς – Καλλιμάρμαρο, Κουκάκι – Μακρυγιάννη και Κολωνάκι – Λυκαβηττός, δεν συνιστώνται για φοιτητές, καθώς η μέση ζητούμενη τιμή κυμαίνεται από 13 έως 16,5 ευρώ/τ.μ.

Ενδεικτικά, στην περιοχή του Ζωγράφου, την πλέον φοιτητική περιοχή της Αθήνας, λόγω της εγγύτητάς της στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, ένα φοιτητικό σπίτι μικρότερο των 65 τ.μ. έχει μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 534 ευρώ.

Αντίστοιχη πίεση καταγράφεται και σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, τα ενοίκια ανέβηκαν κατά 108% σε μια δεκαετία, αγγίζοντας τα 10,1 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Πάτρα η μέση τιμή φθάνει τα 10,5 ευρώ/τ.μ., δεύτερη ακριβότερη μετά την πρωτεύουσα. Ο Βόλος μετρά αύξηση 106% και ενοίκια στα 9 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Κομοτηνή η μέση τιμή διαμορφώθηκε φέτος στα 8,5 ευρώ/τ.μ., με άνοδο 70% σε δέκα χρόνια.

Στο Ηράκλειο, η ζήτηση «σπρώχνει» τις τιμές στα 9,5 ευρώ/τ.μ., καθώς πολλά διαμερίσματα στρέφονται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με φαινόμενα ιδιοκτητών που ζητούν από τους φοιτητές να αποχωρήσουν ήδη από τον Μάιο.

Η έλλειψη ποιοτικών κατοικιών αποτυπώνεται και στην ηλικία των διαμερισμάτων: από τα 51 χρόνια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τα 48 στην Αθήνα, έως τα μόλις 21 έτη στην Κομοτηνή. Αντίστοιχα, η επιφάνεια ποικίλλει, με μεγαλύτερα σπίτια στη Θεσσαλονίκη (48 τ.μ.) και μικρότερα στο Ηράκλειο (38 τ.μ.).

Στο μέτωπο των παρεμβάσεων, υπεγράφη πρόσφατα από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη η χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, κίνηση που στοχεύει στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και στη στήριξη ευάλωτων φοιτητών.

Παράλληλα, οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες.

Στην Κρήτη, η AKTOR έχει ήδη υπογράψει σύμβαση για 4.846 κλίνες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με προϋπολογισμό 255 εκατ. ευρώ, ενώ στη Θεσσαλία εκκρεμεί ακόμη η υπογραφή των συμβάσεων για έργο 116 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει και ανάπλαση της παλιάς Βαμβακουργίας Βόλου.

Στη Θράκη, η ίδια εταιρεία έχει καταθέσει τη μοναδική προσφορά, ενώ στη Δυτική Μακεδονία ο διαγωνισμός βρίσκεται πλέον στο στάδιο υποβολής δεσμευτικών προσφορών, με συμμετοχή των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων.

Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία της Φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια και θα διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στόχος είναι η επιλογή ιδιωτικού φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή συγκροτήματος φοιτητικών εστιών με δυναμικότητα 1.100 κλινών, φοιτητικού εστιατορίου, εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων και πολιτιστικών υποδομών.

newsit.gr