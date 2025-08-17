ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Έρχεται και πάλι η «Λευκή νύχτα» στα Χανιά – Την Πέμπτη 28 Αυγούστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η «Λευκή Νύχτα» δίνει ζωή και χρώμα στην πόλη!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων θα διοργανώσει για τέταρτη συνεχή χρονιά τη «Λευκή Νύχτα», μια δράση που διαδραματίστηκε το 2022 για πρώτη φορά στο κέντρο της πόλης και η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Τη Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 από νωρίς το απόγευμα της έως τις 11:30 μ.μ. , οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης θα υποδεχθούν μια πολύχρωμη και φωτεινή γιορτή. Τους κατοίκους και τους επισκέπτες περιμένουν προσφορές και εκπτώσεις από τα τοπικά καταστήματα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τη διάθεση δωρεάν αναψυκτικών και μπύρας, ψυχαγωγία με show με σαπουνοφουσκες , aerial dancing, μασκότ και διάφορες άλλες δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η μουσική κάλυψη της βραδιάς θα καλυφθεί με τις κάτωθι πέντε συναυλίες :
GADJO DILO
THE MARMITAS BAND
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
ALMEDA DUCKALICIOUS
ΑΚΗΣ ΖΑΡΗΣ

Επίσης και με γνωστούς DJ-μουσικούς παραγωγούς σε πολλά σημεία της πόλης.

Συνδιοργανωτές: Περιφέρειας Κρήτης, Δήμος Χανίων και Επιμελητήριο Χανίων.
Χορηγοί: Cretan Brewery Χάρμα, Lafkas Brewery, Μεσογειακή μικροζυθοποιία Κρήτης Lyra, Εργαστήριο ζύθου Χανίων Azatis, Vergina Beer, Αναψυκτικά Γεράνι, Νερά Σαμαριά, Αναψυκτικά Τεμένια, Νικολιουδάκης Ποτοποιία Stalia .

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
