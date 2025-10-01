ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών διαγράμμισης στην οδό Αν. Παπανδρέου Σήμερα, Τετάρτη 01/10

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, από τις 15:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αν. Παπανδρέου στην πόλη των Χανίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.

Η διακοπή αφορά και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία των οχημάτων προς την πλατεία Ελευθερίας θα γίνεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Χαριλάου Τρικούπη, και εν συνεχεία Αν. Παπανδρέου, ενώ η κυκλοφορία από την πλατεία Ελευθερίας προς την πλατεία Σοφ. Βενιζέλου θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Αν. Παπανδρέου, Πλουμιδάκη και Τζανακάκη.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των δημοτών και συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης:Ημερίδες-Βιωματικά Εργαστήρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
