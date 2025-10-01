ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Γνωριμία με το τραγούδι και την χορωδιακή πρακτική» από τον Δήμο Χανίων: Για παιδιά από 5-9 ετών

Team Πολ. Κρήτης

Ο Δήμος Χανίων, για ακόμη μία χρονιά, υλοποιεί το επιτυχημένο πρόγραμμα «Γνωριμία με το τραγούδι και τη χορωδιακή πρακτική», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών.

Η πρώτη εκπαιδευτική περίοδος θα έχει διάρκεια τρεις μήνες (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) και θα φιλοξενήσει έως 30 παιδιά.
Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα τραγούδια, βιωματικές δράσεις και δημιουργικές δραστηριότητες, οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές αρχές της φωνητικής και της χορωδιακής πρακτικής, με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία και το αναπτυξιακό τους στάδιο. Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο η μουσική καλλιέργεια, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας, της έκφρασης και της χαράς της δημιουργίας μέσα από τη μουσική.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 30,00 € ανά παιδί για κάθε περίοδο, ενώ προβλέπονται ειδικές τιμές για αδέλφια, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, όπου το κόστος διαμορφώνεται στα 20,00 € ανά παιδί.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Βίλα Κούνδουρου, καθημερινά από 09:00 έως 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2821 3 41776.

Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών διαγράμμισης στην οδό Αν. Παπανδρέου Σήμερα, Τετάρτη 01/10
Επόμενο άρθρο
Μενέλαος Μποκέας: «Το Μαλεβίζι θέτει συνεχώς νέους στόχους ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Πρόγνωση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Κρήτη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, προβλέπονται ισχυρές...

Μενέλαος Μποκέας: «Το Μαλεβίζι θέτει συνεχώς νέους στόχους ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόταση για την Ψηφιακή Εκπαίδευση Ηλικιωμένων «Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας...

Δήμος Χανίων:Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών διαγράμμισης στην οδό Αν. Παπανδρέου Σήμερα, Τετάρτη 01/10

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:Ημερίδες-Βιωματικά Εργαστήρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναγκαιότητα-Σκεπτικό επιμορφωτικών δράσεων Η σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπαίδευσης...

