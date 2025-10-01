Μενέλαος Μποκέας: «Το Μαλεβίζι θέτει συνεχώς νέους στόχους ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους»

Πρόταση για την Ψηφιακή Εκπαίδευση Ηλικιωμένων

«Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας σήμερα με το Μαλεβίζι να θέτει συνεχώς νέους στόχους ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους. Γι΄αυτό και με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναλάβαμε πρωτοβουλία υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να δημιουργήσουμε στο Δήμο μας Κόμβο Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων.

Μια πολύ σημαντική και καινοτόμα δράση η ψηφιακή εκπαίδευση ατόμων άνω των 65 ετών και η ισότιμη πρόσβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Στο Μαλεβίζι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας και με την πρωτοβουλία αυτή προσβλέπουμε όχι μόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων αλλά σε σημαντικά βήματα προς ουσιαστική αυτονομία, συμμετοχή και συμπερίληψη.

Η πραγματική προσβασιμότητα στον ψηφιακό κόσμο ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση και μειώνει την εξάρτησή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Η νέα Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου μας και τα στελέχη των δομών μας επιτελούν καθημερινά ένα σημαντικό έργο προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Η 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα τρίτης ηλικίας, συμπίπτει στο Μαλεβίζι με την υποβολή της πρότασης από το Δήμο Μαλεβιζίου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μία πρόταση που έχει στόχο την εξοικείωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, σε ψηφιακές εφαρμογές αλλά και σε βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών, μέσα από τη δημιουργία Κόμβου Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων. Η επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προτείνεται να ξεκινήσει στο ΚΑΠΗ Γαζίου, με προοπτική να επεκταθεί σταδιακά και στα υπόλοιπα ΚΑΠΗ του Δήμου.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει στους ηλικιωμένους βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση υπολογιστών, αλλά και με χρήσιμες εφαρμογές, όπως η πλατφόρμα gov.gr, που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, θα ενισχύσουν την επικοινωνία τους και θα τους βοηθήσουν να αξιοποιούν βασικά εργαλεία της ψηφιακής εποχής.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και η μείωση της εξάρτησής τους από το υποστηρικτικό περιβάλλον.

• Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, με ταυτόχρονη προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

• Η αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας και η προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού, με την απόκτηση τουλάχιστον βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

• Η παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ώστε οι συμμετέχοντες να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση, η εξοικείωση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες. Έμφαση δίνεται στην ψηφιακή επικοινωνία, στις δεξιότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο, καθώς και στη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να παραμείνουν ενεργοί, συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι.