Δήμος Χανίων:Εργασίες αποκατάστασης του πλακόστρωτου στην οδό Μιχελιδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 12 & 13 Αυγούστου 2025

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του πλακόστρωτου στην οδό Αντωνίου Μιχελιδάκη (μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Ελευθέριου Βενιζέλου), την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και έως την ολοκλήρωσή τους, θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις κυκλοφορίας με παρεμπόδιση και εκτροπή της διέλευσης οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού, για λόγους ασφάλειας εργαζομένων και πολιτών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στο συγκεκριμένο σημείο τις ημέρες των εργασιών, διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη και ομαλή αποπεράτωση του έργου.

