Ηράκλειο: Η Κρήτη απέκτησε κλινική επιληψίας – Μεγάλη η προσφορά των αποδήμων Κρητών Αμερικής

Η πρώτη κλινική Επιληψίας στην Κρήτη εγκαινιάστηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η Κλινική ιδρύθηκε χάρη στη γενναιοδωρία των αποδήμων Κρητών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης.

Το περασμένο καλοκαίρι η Παγκρητική Ένωση Αμερικής αναγνωρίζοντας την έλλειψη εξειδικευμένης κλινικής επιληψίας στο νησί, έθεσε τον φιλόδοξο στόχο της δημιουργίας μιας τέτοιας δομής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων και εκπροσώπων της ομογένειας, προεξαρχόντων των μελών της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Κλινικής.

Τον αγιασμό τέλεσε ο κρητικής καταγωγής Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρων παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Αντιδρά το Σωματείο Εργαζομένων

Τον προβληματισμό του για την λειτουργία της κλινικής εν μέσω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Νευρολογική- Ενδοκρινολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, εκφράζει σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο.

Το Σωματείο συμμερίζεται την ανάγκη ίδρυσης ενός τόσο εξειδικευμένου τμήματος, διερωτάται όμως πως θα στελεχωθεί όταν η Νευρολογική-Ενδοκρινολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ έχει μεγάλη έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό, για την οποία διεκδικεί την άμεση ενίσχυσή της με μόνιμο προσωπικό.

Επίσης, τονίζει ότι στον χώρο όπου θα λειτουργεί η νέα δομή φιλοξενούνται ήδη 3 κλινικές με μεγάλη πληρότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον της κλινικής όταν θα τελειώσουν τα χρήματα από τις δωρεές και τις χορηγίες.

Το Σωματείο θέτει το ερώτημα εάν υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση του Τμήματος Επιληψίας από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της κλινικής.