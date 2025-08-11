ΚΡΗΤΗ

Συγχαρητήριο Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη στο μαθητή Γ. Αγγελάκη που διακρίθηκε στη 2η Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συγχαίρουμε τον μαθητή του Πρότυπου Λυκείου Ηρακλείου, Γιώργο Αγγελάκη που διεκδίκησε και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στη 2η Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης και ευχόμαστε η προσπάθειά του να αποτελέσει έμπνευση για το σύνολο της νέας γενιάς.
Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στην Περιφέρεια Κρήτης εφαρμόζουμε την ψηφιακή μετάβαση όχι ως μια επιφανειακή διαδικασία, αλλά ως μια βαθιά τομή, έναν ισχυρό κοινωνικό μετασχηματισμό. Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση των νέων στα ψηφιακά περιβάλλοντα ενισχύει την προσπάθεια ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες πολιτικές και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

