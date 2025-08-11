Ρέθυμνο:Είχε στην κατοχή του πάνω από τρία κιλά κάνναβη,κοκαΐνη,κεταμίνη και ηρωίνη

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν -3 -κιλά κάνναβη (κατεργασμένη και ακατέργαστη), -26,5- κοκαΐνη, -58- γραμμάρια MDMA ,-41- ναρκωτικά δισκία , κεταμίνη ,ηρωίνη

Επίσης κατασχέθηκαν πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Συνελήφθη, χθες (10.08.2025) το βραδυ σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης 45χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης απογευματινές ώρες χθες αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ημεδαπός και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας υπηρεσίας, το ακινητοποίησαν.

Ακολούθησαν έρευνες στο όχημα και στην οικία του ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• -2- κιλά και -847,5- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με μορφή σοκολάτας

• -72,2- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• -26,5-γραμμάρια κοκαΐνης,

• -1,5- γραμμάρια ηρωίνης,

• -58- γραμμάρια MDMA ,

• -12- γραμμάρια κεταμίνης

• -41- ναρκωτικά δισκία

• -4,2- γραμμάρια θρυμματισμένων δισκίων ECSTACY,

• -4,2- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

• σπόροι κάνναβης,

• ζυγαριά,

κινητό Χρηματικό ποσό των -50- ευρώ.

• Πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου (σύστημα εξαερισμού – λάμπες LED – μετασχηματιστής τάσης ρεύματος – θερμόμετρα)

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης .