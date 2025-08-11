Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η 8η διανομή για το έτος 2025 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ρεθύμνης (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς») στην οποία θα δοθούν είδη ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πακέτο τους από τις οκτώ το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, στο χώρο του κτιρίου της Κοινωνικής Μέριμνας (οδός Μαρκέλλου 25 – περιοχή Μασταμπά).

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2831052191, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους ή εξουσιοδότηση αν δεν προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή των ειδών.

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας- Γραφείο Κοινωνικών Παροχών και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά συλλογικότητες και συμπολίτες που στήριξαν το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς»), προσφέροντας προϊόντα τα οποία θα διατεθούν στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους της Δομής.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και σε όλους όσοι με διακριτικότητα και ανθρωπισμό στηρίζουν με την τακτική και διαρκή προσφορά τους, το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.