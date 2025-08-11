ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες του μαρτυρικού Σοκαρά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία Σοκαρά, η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σοκαρά, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Φαραγγιανών και οι οικογένειες των Μαρτύρων, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, σας προσκαλούν, την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, στην Επέτειο Μνήμης των 27 Εκτελεσθέντων Μαρτύρων Σοκαρά από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής (Σπηλιάρα 17 Αυγούστου 1944). Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

07.30: Έναρξη Όρθρου

08:30 – 09.30: Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίων Δέκα

09.40: Κάθοδος στον χώρο του Οστεοφυλακίου – Μνημόσυνο

10:00: Κάθοδος στο Χώρο Εκτελέσεων – Επιμνημόσυνη Δέηση

-Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Γόρτυνας κ. Μιχαήλ Κοκολάκη
-Επιμνημόσυνος Λόγος από τον Ειδικό Σύμβουλο Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα Ιστορίας & Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτωμάτων, Πρόεδρο της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά, κ. Νικόλαο Μπιμπάκη
-Προσκλητήριο Μαρτύρων
-Κατάθεση στεφάνων
-Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη των Μαρτύρων
-Απόδοση τιμών
-Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
-Δεξίωση στην αίθουσα Δημοτικής Κοινότητας Σοκαρά

*Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Γόρτυνας ως το μεσημέρι της 16/8/2025 στα τηλέφωνα 2892340350 και 6934040343 (Μπιμπάκης Νικόλαος).

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ – Τ.Σ. ΣΟΚΑΡΑ – Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΟΚΑΡΑ

