To Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων πραγματοποιούν συναυλία στο «Μ. Χατζιδάκις»

Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, σχεδίασαν και υλοποιούν για πρώτη φορά συναυλία εκτός της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα μια “avant première” στο Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 21:00



Πρόγραμμα :

Δύο αριστουργήματα του 20ού αιώνα: το λυρικό και δραματικό Κουιντέτο του Βαϊνμπέργκ και το συγκλονιστικό, αυτοβιογραφικό Κουαρτέτο αρ. 8 του Σοστακόβιτς, γεμάτο ένταση, μνήμη και συγκίνηση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ με δελτίο εισόδου

Η διανομή θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Αυγούστου στις 12.00 μέσω του παρακάτω link: http://bit.ly/4kq82in