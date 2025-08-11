ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

To Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων πραγματοποιούν συναυλία στο «Μ. Χατζιδάκις»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, σχεδίασαν και υλοποιούν για πρώτη φορά συναυλία εκτός της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα μια “avant première” στο Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 21:00

Πρόγραμμα :
Δύο αριστουργήματα του 20ού αιώνα: το λυρικό και δραματικό Κουιντέτο του Βαϊνμπέργκ και το συγκλονιστικό, αυτοβιογραφικό Κουαρτέτο αρ. 8 του Σοστακόβιτς, γεμάτο ένταση, μνήμη και συγκίνηση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ με δελτίο εισόδου
Η διανομή θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Αυγούστου στις 12.00 μέσω του παρακάτω link: http://bit.ly/4kq82in

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

0
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

0
Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

0
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

0
Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
