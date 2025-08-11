Χανιά:Παραδοσιακή Στράτα με τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων και την παραδοσιακή σχολή χορού Ερωτόκρητες

Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο, Τρίτη 12/08, με τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων και την παραδοσιακή σχολή χορού Ερωτόκρητες

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 4η χρονιά, γεμίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Αύριο, Τρίτη 12/08/2025, ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων Γιάννης Αγιασμενάκης μαζί με την παραδοσιακή σχολή χορού «ΕΡΩΤΟΚΡΗΤΕΣ» θα παρουσιάσουν το δρώμενο: «Κρητικός Γάμος». Συνοδεύονται από τους μουσικούς: Ηλία Βλαμάκη, Δημήτρη Βλαμάκη, Γεράσιμο Βερυκάκη και Γιάννη Καρακατσάνη.

Η διαδρομή της στράτας θα ξεκινήσει στις 20:00 από το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης με την παρέα του γαμπρού, και από το Νεώριο Μόρο, την ίδια ώρα, με την παρέα της νύφης και την άμαξα. Τελικό σημείο συνάντησης θα είναι η Πλατεία Μητρόπολης.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη τους επόμενους μήνες, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που θα συμμετέχουν.