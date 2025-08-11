ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Φουρφουρά «Μ. Μαράκης» από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Αμαρίου

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης», πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το απόγευμα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό.

Το έργο με προϋπολογισμό 300.000 χιλιάδες ευρώ χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και περιελάβανε την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του σταδίου όπως επίσης τοποθέτηση νέου ηλεκτροφωτισμού.

Όπως ανέφεραν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Αμαρίου το στάδιο «Μιχαήλ Μαράκης» αποτελεί μια κυψέλη άθλησης και ουσιαστικής πρότασης προς τους νέους ανθρώπους και όχι μόνον, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Η Περιφέρεια μαζί με την αυτοδιοίκηση και τους φορείς του αθλητισμού συνεργάζεται για την δημιουργία αθλητικών υποδομών για όλα τα αθλήματα και σε όλη την Κρήτη. Στηρίζουμε ενεργά κάθε πρωτοβουλία και δράση που αναδεικνύει τον αθλητισμό προς όφελος της νεολαίας μας, ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και στο τομέα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών υποδομών του Δήμου.

Στο πλαίσιο των χθεσινών εγκαινίων πραγματοποιήθηκαν και οι αγώνες στίβου «14α ΜΑΡΑΚΕΙΑ», στη μνήμη του πρωταθλητή δισκοβολίας Μιχάλη Μαράκη.
Στην λιτή τελετή εγκαινίων, παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, αθλητικών φορέων και σωματείων, γονείς, αθλητές και δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες.

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...
Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες του μαρτυρικού Σοκαρά

Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...

To Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων πραγματοποιούν συναυλία στο «Μ. Χατζιδάκις»

Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζοντας τη συνεργασία του...

Χανιά:Παραδοσιακή Στράτα με τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων και την παραδοσιακή σχολή χορού Ερωτόκρητες

Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο,...

