Δήμος Χανίων:Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου

Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου: Στον Δήμο Χανίων

Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου για τη Δευτέρα 27/10/2025 και για την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου, Τρίτη 28/10/2025, στον Δήμο Χανίων διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

11:00: Προσκύνημα αντιπροσωπειών της Σπουδάζουσας και Μαθητιώσας Νεολαίας, Προσκόπων και Οδηγών στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στον αύλειο χώρο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων, όπου θα προσέλθουν με επικεφαλής το διδακτικό προσωπικό και τους βαθμοφόρους. Στη τελετή θα παραστούν Εκπρόσωποι των Αρχών.

Στην αρχή, θα ψαλεί Επιμνημόσυνη Δέηση και στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες Μαθητών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπ/σης, Σπουδαστών Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προσκόπων και Οδηγών καθώς και Εθνοτοπικών και Παραδοσιακών Συλλόγων στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο. Το Μουσικό Σχολείο Χανίων θα αποδώσει τον Εθνικό Ύμνο.

Επίσης θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις στα Σχολεία Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές.

13.00: Σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, σε ειδικές συγκεντρώσεις και από κατάλληλους ομιλητές θα γίνουν Ομιλίες, με περιεχόμενο την ανάλυση και την προβολή της εθνικής σημασίας της Επετείου.

ΤΡΙΤΗ 28 Οκτωβρίου 2025

10:45: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, κ.κ. Αμφιλόχιος, τοποτηρητής της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Νικόλαος Δόβρος, Δ/ντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων.

11:40: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Πόλης (Ρολόι).

Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές του Νομού, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Δήμαρχο Χανίων, τον Εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης, την Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, εκπροσώπους των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων Αντιστασιακών Οργανώσεων, του Πολυτεχνείου Κρήτης,

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ/κών Σχολής Μηχ/κών), Δ/νσης Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Χανίων, Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, Αποστράτων κι Εφέδρων Αξιωματικών, Επιστημονικών Συλλόγων και Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων Χανίων, Πολιτικών Κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας.

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

12:00: Παρέλαση Σχολείων Α’/βάθμιας & Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Οργανώσεων και Σωματείων, Οδηγών και Προσκόπων, Παραδοσιακών και άλλων Συλλόγων/Οργανώσεων με τοπικές ενδυμασίες και Ενόπλων Δυνάμεων.

17:30: Επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Φρούριο Φιρκά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

09:00: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων Τσικαλαριών.

11:00: Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου. Ομιλία για τη σημασία της εορτής από τη φιλόλογο του Γυμνασίου Σούδας, Μαρία Σκουνάκη. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίου Νεκταρίου και κατάθεση στεφάνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας

9:00: Δοξολογία στο Μνημείο στην Πάνω Αγία Μαρίνα και κατάθεση στεφάνων.

Δημοτική Κοινότητα Γαλατά

9:30: Δοξολογία στην Πλατεία του Γαλατά στο Μνημείο και κατάθεση στεφάνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

10:00: Δοξολογία στον Ι.Ν. Παναγίας Γοργοϋπηκόου Χρυσοπηγής και εκφώνηση πανηγυρικού από την υποδιευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου, Μαρία Μπλαζάκη. Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

Δημοτική Κοινότητα Βαμβακοπούλου

09:30: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων, περιοχή Ψηλορείτη Βαμβακοπούλου.

Δημοτική Κοινότητα Βαρυπέτρου

09:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων, που βρίσκεται στην πλατεία Βαρυπέτρου

Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων

09:30: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Μαρτύρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου

10:00: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Αρωνίου, στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών

10:30: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Κουνουπιδιανών

ΤΡΙΤΗ 28 Οκτωβρίου 2025

Δημοτική Κοινότητα Στερνών

10:15: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Κοιμητηρίου Στερνών

Δημοτική Κοινότητα Μουζουρά

10:30: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μουζουρά.

Δημοτική Κοινότητα Χωρδακίου

10:50: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χωρδακίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 2025

09:30: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Κατωχωρίου