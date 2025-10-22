ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εργασίες για την αντιμετώπιση βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο -Ρουσσοσπίτι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εργασίες για την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ)» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ)», οι εργασίες που υπολείπονται ανατολικά της Μονής Αγίας Ειρήνης, θα αρχίσουν αύριο Πέμπτη 23-10-2025.

Για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, διακόπτεται η κυκλοφορία από την ανατολική πλευρά της Μονής, σε περίπου 180 μέτρα. Η κυκλοφορία προς τη Μονή θα γίνεται μέσω της οδού Θεοτοκοπούλου – Μικρών Ανώγεια μέχρι το πέρας των εργασιών.
Ο ανάδοχος θα εφαρμόσει εργοταξιακή σήμανση για όλο το 24ωρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 905/ τ. Β /20-05-2011 και θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες έγκαιρης ενημέρωσης σύμφωνα το συνημμένο σχέδιο.

Για λόγους ασφαλείας παρακαλούνται οδηγοί και πεζοί να μην χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να μην παραβιάζουν τις σημάνσεις που θα υπάρχουν καθ’ όλο το 24ωρο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

0
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

0
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου
Επόμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο «Φραπές» – Τα 2,5 εκατομμύρια και η Jaguar
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025,...

Μαθητες και μαθητριες του 9ου Δημοτικού Σχολείου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ευκαιρία ενός ευχάριστου και γόνιμου διαλόγου με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST