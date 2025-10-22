Ρέθυμνο:Εργασίες για την αντιμετώπιση βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο -Ρουσσοσπίτι

Εργασίες για την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ)» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ)», οι εργασίες που υπολείπονται ανατολικά της Μονής Αγίας Ειρήνης, θα αρχίσουν αύριο Πέμπτη 23-10-2025.

Για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, διακόπτεται η κυκλοφορία από την ανατολική πλευρά της Μονής, σε περίπου 180 μέτρα. Η κυκλοφορία προς τη Μονή θα γίνεται μέσω της οδού Θεοτοκοπούλου – Μικρών Ανώγεια μέχρι το πέρας των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα εφαρμόσει εργοταξιακή σήμανση για όλο το 24ωρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 905/ τ. Β /20-05-2011 και θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες έγκαιρης ενημέρωσης σύμφωνα το συνημμένο σχέδιο.

Για λόγους ασφαλείας παρακαλούνται οδηγοί και πεζοί να μην χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να μην παραβιάζουν τις σημάνσεις που θα υπάρχουν καθ’ όλο το 24ωρο.