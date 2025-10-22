ΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο «Φραπές» – Τα 2,5 εκατομμύρια και η Jaguar

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων

Στο «στόχαστρο» της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «φραπές».

Σε τυχαίο έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς του Γιώργου Ξυλούρη περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Πληροφορίες αναφέρουν ότι «χτύπησε» καμπανάκι στην Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες, η περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, αφού το όνομα του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, ο αποκαλούμενος «φραπές» φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από το χρηματικό ποσό, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του παραγωγού της Κρήτης και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που σε θετική περίπτωση θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφία για το ίδιο πρόσωπο.

Πάντως, από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως ο εν λόγω παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Αν και στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε δηλώσει κάτι τέτοιο, δεν φέρεται να έχει επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης, ενώ το ποσό δεν φαίνεται να έχει διεκδικηθεί πίσω από το Δημόσιο.https://www.kathimerini.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

0
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

0
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Εργασίες για την αντιμετώπιση βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο -Ρουσσοσπίτι
Επόμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025,...

Μαθητες και μαθητριες του 9ου Δημοτικού Σχολείου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ευκαιρία ενός ευχάριστου και γόνιμου διαλόγου με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST