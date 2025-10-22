ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στις 28/10/2025. Μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Αγίους Δέκα, Αγία Βαρβάρα, Ασήμι, Γέργερη, Βαγιωνιά, Μητρόπολη, Άγιο Θωμά και Σοκαρά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Άγιοι Δέκα: Στις 09:15, θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίων Δέκα. Στις 09:45, θα ακολουθήσουν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων, ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει εκπαιδευτικός του Λυκείου Αγίων Δέκα. Στις 10:00, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Αγία Βαρβάρα: Θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία στις 10:30, στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας. Στις 11:00, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο θεολόγος Νικόλαος Δήμου από το Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας. Στις 11:30, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Ασήμι: Στις 09:30, θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Τίτου. Στις 10:00, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει εκπαιδευτικός του Λυκείου Ασημίου. Στις 10:30 θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Βαγιωνιά: Στις 11:00, θα ξεκινήσει η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στις 11:30, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο μαθητής και πρόεδρος 15μελούς του Γυμνασίου Βαγιωνιάς, Τσικνάκης Γεώργιος. Στις 12:00, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Γέργερη: Η Δοξολογία θα πραγματοποιηθεί στις 09:30, στον Ι. Ν. Υπαπαντής του Σωτήρος. Στις 10:00, θα ακολουθήσουν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων (πλατεία Προφήτη Ηλία), ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου, Γεωργία Φραγκιαδάκη. Στις 10:30, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Σοκαράς: Στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου. Στις 09:30, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, στην πλατεία του χωριού και θα ακολουθήσει, στις 10:00, η μαθητική παρέλαση. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η νηπιαγωγός Ιωάννα Αυγερινού.

Άγιος Θωμάς: Στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά. Στις 09:30, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, στην πλατεία του χωριού και θα ακολουθήσει, στις 10:00 η μαθητική παρέλαση. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου, Ευαγγελία Θεριάκη.

Μητρόπολη: Στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Στις 09:20, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης, Ευάγγελος Ταβερναράκης. Στις 09:40, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
