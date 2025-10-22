Μαθητες και μαθητριες του 9ου Δημοτικού Σχολείου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου

Την ευκαιρία ενός ευχάριστου και γόνιμου διαλόγου με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του 9ου Δημοτικού Σχολείου είχε χθες ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης.

Ειδικότερα, 20 μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους κ. Γιάννη Μανωλακάκη και κα Ζωή Ζωγράφου, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο, στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Εναρμονισμένα με τους στόχους του μαθήματος, το οποίο αποσκοπεί στην καλλιέργεια συμμετοχής των μαθητών στα κοινά ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, τα παιδιά απεύθυναν ερωτήσεις στον Δήμαρχο, προκειμένου να κατανοήσουν τη θεσμική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Ρεθύμνου ειδικότερα.

Συζήτησαν για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, για το έργο που επιτελούν οι δομές και τα τμήματα του Δήμου και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες, για τα έργα υποδομής που έχουν γίνει στο Ρέθυμνο, τους σκοπούς που εξυπηρετούν αλλά και για το μελλοντικό σχεδιασμό του Δήμου.

Οι μαθητές και μαθήτριες, με συνέπεια στις αρχές του δημοκρατικού διαλόγου και σεβασμό στη θεσμική ιδιότητα του Δημάρχου και του χώρου που τους φιλοξένησε, εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους, συμφώνησαν στην αναγκαιότητα ύπαρξης και σεβασμού του δημόσιου χώρου, κατανόησαν την αξία των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης για την ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που απασχολεί την πόλη μας, η οποία, όπως ενημερώθηκαν, διατηρεί μέχρι σήμερα τα χωροταξικά χαρακτηριστικά και τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, για να εξυπηρετούν πολύ λιγότερο πληθυσμό.

Ο Δήμαρχος απαντώντας με προθυμία στις ερωτήσεις που δέχθηκε, τόνισε στα παιδιά ότι η δημιουργία νέων, σύγχρονων σχολείων αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή όπως επίσης και η δημιουργία υποδομών (πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.) που εξυπηρετούν με ασφάλεια και επάρκεια τις ανάγκες των πολιτών, με έμφαση στους ηλικιωμένους και τα Άτομα με Αναπηρία.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της αλλαγής νοοτροπιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας και διαταράσσουν την ισορροπία στη μεταξύ μας σχέση και κοινωνική συνύπαρξη.

Τα παιδιά, αφού έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν για τις αρμοδιότητες και το καθημερινό πρόγραμμα του Δημάρχου καθώς και για τη διαδικασία αλλά και την επιλογή του να αναλάβει αυτή τη θέση ευθύνης, τον ευχαρίστησαν για τη θερμή συνεργασία και για το χρόνο που τους διέθεσε, για να λάβουν την εκ μέρους του διαβεβαίωση, ότι θα είναι πάντοτε διαθέσιμος για τα ίδια και τους εκπαιδευτικούς τους.