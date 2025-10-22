ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Μαθητες και μαθητριες του 9ου Δημοτικού Σχολείου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ευκαιρία ενός ευχάριστου και γόνιμου διαλόγου με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του 9ου Δημοτικού Σχολείου είχε χθες ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης.

Ειδικότερα, 20 μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους κ. Γιάννη Μανωλακάκη και κα Ζωή Ζωγράφου, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο, στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Εναρμονισμένα με τους στόχους του μαθήματος, το οποίο αποσκοπεί στην καλλιέργεια συμμετοχής των μαθητών στα κοινά ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, τα παιδιά απεύθυναν ερωτήσεις στον Δήμαρχο, προκειμένου να κατανοήσουν τη θεσμική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Ρεθύμνου ειδικότερα.

Συζήτησαν για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, για το έργο που επιτελούν οι δομές και τα τμήματα του Δήμου και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες, για τα έργα υποδομής που έχουν γίνει στο Ρέθυμνο, τους σκοπούς που εξυπηρετούν αλλά και για το μελλοντικό σχεδιασμό του Δήμου.

Οι μαθητές και μαθήτριες, με συνέπεια στις αρχές του δημοκρατικού διαλόγου και σεβασμό στη θεσμική ιδιότητα του Δημάρχου και του χώρου που τους φιλοξένησε, εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους, συμφώνησαν στην αναγκαιότητα ύπαρξης και σεβασμού του δημόσιου χώρου, κατανόησαν την αξία των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης για την ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που απασχολεί την πόλη μας, η οποία, όπως ενημερώθηκαν, διατηρεί μέχρι σήμερα τα χωροταξικά χαρακτηριστικά και τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, για να εξυπηρετούν πολύ λιγότερο πληθυσμό.

Ο Δήμαρχος απαντώντας με προθυμία στις ερωτήσεις που δέχθηκε, τόνισε στα παιδιά ότι η δημιουργία νέων, σύγχρονων σχολείων αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή όπως επίσης και η δημιουργία υποδομών (πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.) που εξυπηρετούν με ασφάλεια και επάρκεια τις ανάγκες των πολιτών, με έμφαση στους ηλικιωμένους και τα Άτομα με Αναπηρία.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της αλλαγής νοοτροπιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας και διαταράσσουν την ισορροπία στη μεταξύ μας σχέση και κοινωνική συνύπαρξη.

Τα παιδιά, αφού έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν για τις αρμοδιότητες και το καθημερινό πρόγραμμα του Δημάρχου καθώς και για τη διαδικασία αλλά και την επιλογή του να αναλάβει αυτή τη θέση ευθύνης, τον ευχαρίστησαν για τη θερμή συνεργασία και για το χρόνο που τους διέθεσε, για να λάβουν την εκ μέρους του διαβεβαίωση, ότι θα είναι πάντοτε διαθέσιμος για τα ίδια και τους εκπαιδευτικούς τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

0
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

0
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Επόμενο άρθρο
Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον από την Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST