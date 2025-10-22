ΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον από την Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του «Καινοτόμου – Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον στην Περιφέρεια Κρήτης».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και η Δρ. Αικατερίνη Π. Παυλάκη, Γεωλόγος και Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η δράση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της σχολικής κοινότητας. Μέσα από το πρόγραμμα, επιμορφώθηκαν 165 στελέχη της εκπαίδευσης από 40 πιλοτικά σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης, αποκτώντας γνώσεις για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων, την ψυχολογική υποστήριξη και τον σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού, για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως φυσικοί, τεχνολογικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι, ψυχολογική διαχείριση και σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Η παρουσία όλων θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω διάχυση της γνώσης και την εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης και ετοιμότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν ...

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...
Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης
Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ.

Team Πολ. Κρήτης
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Μαθητες και μαθητριες του 9ου Δημοτικού Σχολείου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης
Την ευκαιρία ενός ευχάριστου και γόνιμου διαλόγου με...

Δήμος Γόρτυνας:Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης
Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για...

