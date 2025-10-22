Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του «Καινοτόμου – Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον στην Περιφέρεια Κρήτης».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και η Δρ. Αικατερίνη Π. Παυλάκη, Γεωλόγος και Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η δράση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της σχολικής κοινότητας. Μέσα από το πρόγραμμα, επιμορφώθηκαν 165 στελέχη της εκπαίδευσης από 40 πιλοτικά σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης, αποκτώντας γνώσεις για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων, την ψυχολογική υποστήριξη και τον σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού, για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως φυσικοί, τεχνολογικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι, ψυχολογική διαχείριση και σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Η παρουσία όλων θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω διάχυση της γνώσης και την εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης και ετοιμότητας στο σχολικό περιβάλλον.