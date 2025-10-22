Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ.

8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 [8οN.S. ArtFestival 2025]

Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης

Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτισμού

του Δήμου Ρεθύμνης παρουσιάζει από 24 Οκτωβρίου2025

Στην ΛRTGallery Μορφές,

την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

του Μανώλη Ζαχαριουδάκη, με θέμα:

«Σημειωματάρια της Φαιστού»

Από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2025

O Μανώλης Ζαχαριουδάκης εκθέτει έργα της περιόδου 2020-2025, που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της Φαιστού σαν ένα ημερολόγιο, εξ ου και ο τίτλος της έκθεσης «Σημειωματάρια της Φαιστού».

Ο καλλιτέχνης επιθυμεί να τονίσει την ύλη και το απτό των έργων, δίνοντάς τους όγκο και βάρος. Οι πρώτες ύλες είναι το τσιμέντο, το ασβεστοκονίαμα, αλλά και κλαδιά, καλάμια και ξύλα που περισυλλέχθηκαν σε χωράφια και παραλίες της περιοχής. Οι τεχνικές είναι διαφορετικές: νωπογραφία, ύφανση, συναρμογή, σκόνες χρωμάτων, κόλλες κ.ά. Τα θέματα παρουσιάζουν επίσης ποικιλία: μνήμες, μύθοι, αστερισμοί, εικόνες της καθημερινότητας, αναφορές και σχόλια σε βιβλία και στην ιστορία της τέχνης.

Η ποικιλία των υλικών, των τεχνικών, των μεθόδων κατασκευής και των θεμάτων, την οποία βλέπουμε στα «Σημειωματάρια της Φαιστού», χαρακτηρίζει όλο το έργο του Μ. Ζαχαριουδάκη: ζωγραφική, κατασκευές, συναρμογή αντικειμένων, μικρά γλυπτά, αλλά και ψηφιακά έργα κατασκευασμένα στον υπολογιστή.

Βιογραφικό σημείωμα Μανώλη Ζαχαριουδάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε ζωγραφική (1979-1984) στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, στο εργαστήριο του Ν. Κεσσανλή.

Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 ατομικές εκθέσεις με έργα του κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη (Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ιταλία) και στις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη).

Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και σε ιδιωτικές συλλογές.

Έχει εκδώσει δύο βιβλία (Προϊστορικό Ρεστοράν, Κέδρος, 2001 και Ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως, Μεταίχμιο, 2011) και άλλα σε ψηφιακή μορφή (ebook). Από το 2021 δημιουργεί NFTs.

Το 2003 συμμετείχε στο πρόγραμμα Hellenic Studies του Princeton University των ΗΠΑ, ως επισκέπτης-καλλιτέχνης, με θέμα το έπος του Διγενή Ακρίτα.

INFO:

Εγκαίνια: Παρασκευή24 Οκτωβρίου, 7.00 μ.μ.

Χώρος: ΛRTGallery Μορφές(Γοβατζιδάκη18, Ρέθυμνο)

Διάρκεια έκθεσης: 24 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025

Επισκέψεις: Ώρες λειτουργίας Καταστημάτων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6976955084 & 28310 50271