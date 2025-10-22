Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, κ. Arif Mammadov.

Ο κ. Πρέσβης συναντήθηκε με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κα Μαρία Βαμβακάκη, παρουσία του συνεργάτη της Πρεσβείας, κ. Κώστα Καραμεσίνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αντιπρύτανης παρουσίασε το έργο, τη δομή και τις διεθνείς δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του Αζερμπαϊτζάν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Azerbaijan Medical University.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Ο κ. Πρέσβης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την φιλοξενία και την εγκάρδια υποδοχή που του επιφυλάχθηκε από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης.