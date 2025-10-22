ΚΡΗΤΗ

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, κ. Arif Mammadov.

Ο κ. Πρέσβης συναντήθηκε με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κα Μαρία Βαμβακάκη, παρουσία του συνεργάτη της Πρεσβείας, κ. Κώστα Καραμεσίνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αντιπρύτανης παρουσίασε το έργο, τη δομή και τις διεθνείς δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του Αζερμπαϊτζάν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Azerbaijan Medical University.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Ο κ. Πρέσβης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την φιλοξενία και την εγκάρδια υποδοχή που του επιφυλάχθηκε από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Το 8ο Φεστιβάλ...

Εκδήλωση για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων...

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025,...

Ρέθυμνο:Με την εικαστική Έκθεση του Μανώλη Ζαχαριουδάκη συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης στο 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ.
