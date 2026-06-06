ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ιλαρίων, Ιλαρίωνας,

Ιλαρία, Ιλαριάδα,
Λαριάδα

Ο Όσιος Ιλαρίων

Ο Όσιος Ιλαρίων γεννήθηκε το 775 μ.Χ. και καταγόταν από την Καππαδοκία. Οι γονείς του, Πέτρος που ήταν προμηθευτής άρτου των ανακτόρων και Θεοδοσία, ήταν ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι και γαλούχησαν τον μικρό γιο τους με τα νάματα της ορθόδοξης πίστης

. Όταν ενηλικιώθηκε, ποθώντας το δρόμο της αρετής και της άσκησης πήγε στο μοναστήρι της Ξηρονησίας, στην Κωνσταντινούπολη, όπου αφοσιώθηκε ψυχή τε και σώματι στην άσκηση, την αυστηρή νηστεία, τη σιωπή και την μελέτη των Θείων Γραφών. Αργότερα πήγε στη Μονή Δαλμάτων, όπου και έγινε μεγαλόσχημος.

Εκεί παρέμεινε μία δεκαετία σαν κηπουρός και γρήγορα έγινε παράδειγμα άσκησης, ταπεινοφροσύνης και μεγαθυμίας για όλους τους αδελφούς, οι οποίοι παμψηφεί τον ανέδειξαν ηγούμενο της Μονής. Όταν ξέσπασε η θύελλα της Εικονομαχίας ο αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος, με τον ασεβή πατριάρχη Θεόδοτο το Μελισσηνό,

προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να κάμψουν το αγέρωχο φρόνημα του Οσίου. Εκείνος όρθωσε το πνευματικό του ανάστημα και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Τότε άρχισε ο απηνής διωγμός του. Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, υπέστη αγόγγυστα και με θαυμαστή καρτερία περιορισμούς σε απομακρυσμένες Μονές, φυλακίσεις,

ξυλοδαρμούς και εξορίες. Άντεξε όμως, όλες τις ταλαιπωρίες «ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού», ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον δωρεοδότη Κύριο, πού τον αξίωσε να μείνει αλύγιστος στις επάλξεις του αγώνα. Μετά το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, επέστρεψε στη Μονή του, έζησε τρία ακόμη χρόνια και εκοιμήθη ειρηνικά σε ηλικία 70 ετών, το 845 μ.Χ.

Ἱλαρὸς ὢν πνεύματι σὺ Ἱλαρίων,
Ἱλαρὸς ἐν σώματι ἦς καὶ καρδίᾳ.
Βῆ δ’ ἐς ὄλυμπον Ἱλαρίωνος κέαρ ἁγνὸν ἐν ἕκτῃ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 4 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 4 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Φως στο Τούνελ: Ο «νόμος της κατσούνας» και οι «ύποπτοι» για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο «Τούνελ» για το καθεστώς αυθαιρεσίας ορισμένων...

Συγγνώμη από την Ουκρανία για το drone στη Λευκάδα: «Φταίει η ρωσική επιθετικότητα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κίεβο δεσμεύεται να μην ξανασυμβεί όμοιο περιστατικό και...

Βραδιά Χορωδιακής Μουσικής | Από τον Χέντελ στους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και...

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά,...