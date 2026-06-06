ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βραδιά Χορωδιακής Μουσικής | Από τον Χέντελ στους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Μια βραδιά αφιερωμένη στη χορωδιακή μουσική, με έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την Αναγέννηση έως και τη σύγχρονη εποχή.
Στόχος της συναυλίας είναι η ανάδειξη της πολυφωνικής χορωδιακής μουσικής και καλλιτεχνικής συνέχειας που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή και ελληνική μουσική δημιουργία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από το Μπαρόκ μέχρι τον 21ο αιώνα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της χορωδιακής τέχνης.

Συντελεστές
• Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
• Μουσική διεύθυνση: Λένας Χατζηγεωργίου
• Πιάνο: Νίκος Κοκκίνης
• Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου
• Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Κιαγιαδάκης
• Πιάνο: Εύα Φουρλάνου

Εισιτήρια Εκδήλωσης
Γενική Είσοδος: 12€, 10€
Μειωμένο*: 10€, 8€
*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών

Φυσικά σημεία προπώλησης εισιτηρίων:
Το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

(Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247).
Την ticketservices.gr.
Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Διακεκριμένος Χορηγός: Thalis Environmental Services SA
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel| ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Τεχνομηχανική
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=c6wZAsO0T64

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