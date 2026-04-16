Δήμος Χανίων:Συνεχίζεται το εμβληματικό έργο των 30 οικοδομικών τετραγώνων στην καρδιά της πόλης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε φάση ολοκλήρωσης οι οδοί Ιωνίας, Λουτρού, Πολέντα, Ξέπαπα & Μαργουνίου

Συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει υλοποιηθεί ποτέ σε 30 οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο των Χανίων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης στις οδούς Καραϊσκάκη, Μυλωνογιάννη, Υψηλαντών και Γρηγορίου Ε’, σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στις οδούς Ιωνίας, Λουτρού, Καρτάκη, Πολέντα, Ξέπαπα και Μαργουνίου ενώ σειρά έχει και το δίκτυο πεζοδρόμων Κ. Πολέντα, Περιβολίων και Ι. Μαστοράκη.

Στο σημείο παρέμβασης έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές υποδομές, όπως η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με την κατασκευή σύγχρονων και ασφαλών πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Η ανάπλαση καλύπτει έκταση 35.000 τ.μ. στην καρδιά των Χανίων, μια περιοχή που για χρόνια παρέμενε υποβαθμισμένη και πλέον μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο, φιλικό και προσβάσιμο αστικό χώρο αφού στο τελικό στάδιο των εργασιών οι υπο ανάπλαση οδοί ασφαλτοστρώνονται και απομακρύνονται οι κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος από τα πεζοδρόμια.

Το έργο έχει ήδη αλλάξει αισθητά την εικόνα των περιοχών όπου υλοποιείται, βελτιώνοντας ουσιαστικά, τη ζωή στην πόλη με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, νέες φυτεύσεις, νέο δημοτικό φωτισμό και αναβαθμισμένα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσεγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
