Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για άσκοπους πυροβολισμούς και όπλα

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -2- πιστόλια ,-100- φυσίγγια και -18- κάλυκες

Συνελήφθησαν σήμερα (16.04.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις νομοθεσίας περί οπλων στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 11.04.2026 σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ταυτοποιήθηκαν δυο ημεδαποί (36χρονος και 23χρονος) και σήμερα (16.04.2026) πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• -2- πιστόλια και -2- γεμιστήρες

• -100- φυσίγγια

• -18- κάλυκες

• Βαλλίστρα εκτόξευσης βελών

• Μεταλλικό ρόπαλο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.