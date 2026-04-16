Χανιά:“Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη για την απώλεια του Ιατρού Μανώλη Παπαδομανωλάκη”

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας του καταγόμενου από τις Βουκολιές, Μανώλη Παπαδομανωλάκη, ιατρού, έκανε την παρακάτω δήλωση:

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Μανώλη Παπαδομανωλάκη, τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον συγχωριανό, τον φίλο.

Ο Μανώλης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, βαθιά δεμένος με τις Βουκολιές και τους ανθρώπους τους. Με ήρεμη παρουσία και χαμηλούς τόνους, ξεχώριζε για τη διακριτικότητα και την καλοσύνη του. Ήταν πάντα κοντά στους συνανθρώπους του, με ουσιαστική διάθεση προσφοράς, πολλές φορές κι ανιδιοτελούς, τόσο μέσα από την επιστήμη του όσο και στην καθημερινή ζωή του τόπου μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του…”