Δήμος Χανίων:Το εκπαιδευτικό υλικό της ενημερωτικής πρωτοβουλίας Move It Now «ταξιδεύει»

– Δράσεις, με 40 συμμετέχοντες φορείς σε 35 σχολικές μονάδες

Ο Δήμος Χανίων πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου, την παράδοση εκπαιδευτικού υλικού στο Τμήμα Τροχαίας Χανίων και το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, στο πλαίσιο της ενημερωτικής πρωτοβουλίας Move It Now.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλλιέργεια κουλτούρας βιώσιμης κινητικότητας από τις μικρές ηλικίες.

Το Move It Now αποτελεί μία δράση, που σήμερα αριθμεί 40 συμμετέχοντες φορείς και 35 σχολικές μονάδες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιούνται ήδη δίωρες επιμορφώσεις από τους συνεργαζόμενους φορείς σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, ενώ από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης θα πραγματοποιήσει 40 θεατρικές παραστάσεις για όλα τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Χανίων.

Για την υλοποίηση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων συνεργάζονται περισσότερα από 10 Τμήματα του Δήμου Χανίων.

Την παράδοση του υλικού, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γιλέκα, σήματα κυκλοφορίας, παζλ, πίνακες αντιστοίχισης και διαδραστικά παιχνίδια, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με τη συνδρομή των Αντιδημάρχων

Παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, Τεχνικής Υπηρεσίας, Μιχάλη Καλογριδάκη, Πολεοδομίας και Κυκλοφοριακών ζητημάτων, Νίκου Χαζιράκη αλλά και της Ειδικής Συνεργάτιδας σε θέματα Παιδείας, Άννας Νεμπαυλάκη. Κατά την παράδοση του υλικού στο Δημαρχείο Χανίων, παρόντες ήταν επίσης οι ηθοποιοί του ΔΗΠΕΘΕΚ, Φανή Γεωργακάκη και Εμμανουήλ Στεφανουδάκης.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Χανίων επεσήμανε: «Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην οδική ασφάλεια και κυρίως στην ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα της βιώσιμης κινητικότητας μέσα από μια συνέργεια 40 και πλέον φορέων, όπου όλοι μαζί σχεδιάσαμε και υλοποιούμε.

Ήδη έχουν αρχίσει στοχευμένες επισκέψεις σε σχολεία του Δήμου μας και παρουσιάζονται μέσα από ειδικές κατασκευές και προγράμματα όλα αυτά, τα οποία οφείλουμε να διδάξουμε στους αυριανούς πολίτες, ώστε να αποφύγουμε τους αρνητικούς δείκτες, που καταγράφουμε στα θέματα οδικής ασφάλειας και συνολικά στην οδική συμπεριφορά.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί όλο αυτό έχει γίνει χάρη στην ευαισθητοποίηση όλων των τοπικών φορέων και κυρίως της Τροχαίας Χανίων και είμαι σίγουρος ότι θα καθιερωθεί ως μια καλή πρακτική, που θα συνοδεύει κάθε χρόνο τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τόπου μας».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Βαρδάκης, ευχαριστώντας τους 40 φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ανέφερε: «Το Move It Now ξεκίνησε στα σχολεία του Δήμου Χανίων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και σε συνδιοργάνωση με την Τροχαία Χανίων, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μαζί με τη

συνεργασία των σχολείων του Δήμου Χανίων, όλα τα παιδιά, οι φορείς και οι εκπαιδευτικοί γινόμαστε ένα για ένα πολύ μεγάλο και καίριο ζήτημα της πόλης μας: την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο Δήμος Χανίων είναι δίπλα σε όλες τι δράσεις και αυτή τη στιγμή μοιράζεται όλο το υλικό, που θα χρησιμοποιήσει η Τροχαία Χανίων, η οποία είναι και η πιο κατάλληλη για να δείξει το σωστό παράδειγμα στους αυριανούς πολίτες».

Από την πλευρά του ο Υποδιοικητής της Τροχαίας Χανίων, Υπαστυνόμος Ά, Λαμπράκης Φώτιος, υπογράμμισε: «Ως Τροχαία Χανίων στεκόμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια, η οποία έχει ως στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της Τροχαίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση περισσότερης ασφάλειας στους δρόμους.

Σήμερα παραλαμβάνουμε αυτό το υλικό, το οποίο θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία, μέσα από ένα πιο βιωματικό τρόπο να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο της Τροχαίας, να μπορέσουν να ενημερωθούν και να διδαχθούν όλα εκείνα, που συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και να μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερους πολίτες».

Για το σκοπό του προγράμματος έκανε λόγο η κα. Νεμπαυλάκη επισημαίνοντας πως «δεν είναι άλλος από το να ενισχύσουμε την κυκλοφοριακή αγωγή και να καλλιεργήσουμε από νωρίς στα παιδιά την κουλτούρα της βιώσιμης κινητικότητας».

Σήμερα παραδίδουμε στην Τροχαία Χανίων το εκπαιδευτικό υλικό της πρωτοβουλίας Move It Now, που παίζει σπουδαίο εκπαιδευτικό ρόλο. Η παρουσία των ανθρώπων της Τροχαίας στα σχολεία, με τη στολή και τον επαγγελματισμό τους, δίνει κύρος στο μάθημα, τραβά την προσοχή των παιδιών και δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα εμπιστοσύνης» κατέληξε στις δηλώσεις της η κα. Νεμπαυλάκη.

Τέλος, σχετικά με τις παραστάσεις, που θα πραγματοποιηθούν στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Χανίων η Φανή Γεωργακάκη ανέφερε: «Υπό την επιμέλεια του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, Νικορέστη Χανιωτάκη θα κάνουμε στάση στα Νηπιαγωγεία των Χανίων, τα οποία θα συμμετέχουν δυο-δυο, θα γνωριστούν, θα κάνουν παρέα και μαζί θα προχωρήσουμε για τα μαθήματα οδικής συμπεριφοράς, μέσω του θεάτρου».