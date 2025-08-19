Δήμος Χανίων:Τοποθετήθηκε ο νέος χλοοτάπητας στα Γήπεδα της Μοναχής Ελιάς – Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης των γηπέδων

Στον αθλητικό χώρο της Μοναχής Ελιάς βρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εγκατάσταση.

Τον Δήμαρχο Χανίων συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού και Τεχνικών Έργων, Στέλιος Μιχαηλάκης και Μιχάλης Καλογριδάκης, αντίστοιχα, καθώς και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γιώργος Ευθυμίου.

Μετά από σχεδόν 25 χρόνια συνεχούς χρήσης, ο υφιστάμενος συνθετικός χλοοτάπητας αντικαταστάθηκε πλήρως και στα τρία γήπεδα της εγκατάστασης ενώ με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης στον αθλητικό χώρο της Μοναχής Ελιάς. Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα περιλαμβάνουν την αποξήλωση του παλαιωμένου χλοοτάπητα, στο μεγάλο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς επιφάνειας 6,5 στρεμμάτων αλλά και στα δύο μικρότερα γήπεδα 5×5 αλλά και η τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα.

Παράλληλα, προς ολοκλήρωση βρίσκονται και οι παρεμβάσεις συντήρησης ευρύτερα του χώρου, με εργασίες που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του πλέγματος περιμετρικά των γηπέδων, συνολικής επιφάνειας 260 μέτρων, τη συντήρηση των κερκίδων και την αντικατάσταση των φθαρμένων καθισμάτων αλλά και την αναβάθμιση του κτηρίου που στεγάζει τα αποδυτήρια και το ιατρείο.

Ο Δήμαρχος Χανίων, ευχαριστώντας όλους όσοι εργάζονται για την ολοκλήρωση των εργασιών, υπογράμμισε: «Σε λίγες ημέρες θα παραδοθεί και αυτό το γήπεδο, αναβαθμίζοντας ακόμα ένα κομμάτι των αθλητικών μας υποδομών. Ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα τα οποία δέχονταν ο Δήμος Χανίων και αφού ξεπεράσαμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με πόρους του Δήμου Χανίων, είμαστε εδώ για να καλύψουμε και αυτήν την ανάγκη και να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά αυτόν τον πολύ σημαντικό χώρο ποδοσφαίρου για τον Δήμο Χανίων».