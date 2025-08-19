Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Συμμετοχή στην εκδήλωση αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΪΚΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ–ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων στηρίζει την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων και απευθύνει πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 20:00 στο Σιντριβάνι στην Παλιά Πόλη.

Δυναμώνουμε τη φωνή καταδίκης της συνεχιζόμενης σφαγής και γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, με την ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους, παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την καταστολή, αντιστέκονται ακόμα και μέσα στην καρδιά του κράτους του Ισραήλ, ενάντια στην κατοχή και την εξόντωση.

Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Η πείνα και η έλλειψη φαρμάκων αφανίζουν καθημερινά αμάχους, ενώ η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για πλήρη κατοχή της Γάζας αποκαλύπτει τον στόχο του εκτοπισμού και της ολικής καταστροφής του παλαιστινιακού λαού. Το επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» έχει πλέον καταρρεύσει.

Η σφαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Εξυπηρετεί τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ για τη λεγόμενη «Νέα Μέση Ανατολή», όπου η μοιρασιά του φυσικού πλούτου, των εμπορικών δρόμων και του γεωστρατηγικού ελέγχου της περιοχής περνάει πάνω από τα κορμιά χιλιάδων αθώων. Αποτελεί πρόκληση οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλα ιμπεριαλιστικά κράτη, που εξοπλίζουν και στηρίζουν πολιτικά και στρατιωτικά το Ισραήλ, να παριστάνουν υποκριτικά τους «ανθρωπιστές».

Η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την πλήρη ευθυγράμμισή της με το κράτος-δολοφόνο και τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Είναι υπόλογη γιατί όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις διατηρεί και αναβαθμίζει τις οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο.

Η στάση της είναι υποκριτική γιατί ενώ μοιράζει λόγια συμπάθειας για τον Παλαιστινιακό λαό και παίρνει τάχα «ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες», την ίδια ώρα αρνείται να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα, μαζί με την πρεσβεία του Ισραήλ προσπαθεί να ξεπλύνει τα εγκλήματα, να διαστρεβλώσει την αλήθεια και να καταστείλει κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, βαφτίζοντάς την «αντισημιτισμό».

Την ίδια στιγμή, οι ευθύνες των κομμάτων που προωθούν και στηρίζουν τη λεγόμενη «στρατηγική συμμαχία» με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ είναι μεγάλες και δεν μπορούν να συγκαλυφθούν. Είναι οι πολιτικές δυνάμεις που, χέρι-χέρι με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, υπερψηφίζουν τους πολεμικούς προϋπολογισμούς, νομιμοποιούν την ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και προσφέρουν άλλοθι στη γενοκτονία. Έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα του παλαιστινιακού λαού και ο λαός πρέπει να τους καταδικάσει και να τους γυρίσει την πλάτη.

Καμία ανοχή! Ο λαός μας πρέπει να πάρει θέση. Η ιστορία έχει σωστή πλευρά, αυτή της Παλαιστίνης και του δίκαιου αγώνα της.

Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε την πάλη απαιτώντας:

• Να σταματήσει τώρα κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

• Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια

• Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

• Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

• Λευτεριά στην Παλαιστίνη

