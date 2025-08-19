Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος

Για τον Ιούνιο του 2026 παρατάθηκε η κατασκευή της αναβάθμισης του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος ύστερα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κυρίως λόγω των χρόνων που απαιτούνται για την απόδοση των απαλλοτριωμένων ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα δόθηκε παράταση:

-της 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά 212 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 28/10/2025,

-της 2ης τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά 242 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30/04/2026,

-της 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά 268 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31/05/2026 και

-της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά 298 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30/06/2026.

Οι λόγοι για τους οποίους οδήγησαν στην παράταση του έργου είναι α) καθυστέρηση απόδοσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων και μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ

και ΔΕΥΑ) και β) εκ νέου εκπόνηση Μελετών βασικού σχεδιασμού λόγω της Αναθεώρησης Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών.

Να θυμίσουμε πως η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων ήταν η 5η Σεπτεμβρίου 2025. Ανάδοχος του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος είναι η AKTOR.

Τεχνικός Σύμβουλος για τα έργα στο τμήμα αυτό είναι η ΣΑΛΦΩ.

Ο συνολικός σχεδιασμός του ΒΟΑΚ

Να θυμίσουμε πως υπό κατασκευή βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλος ο άξονας του ΒΟΑΚ. Το μεσαίο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη είναι υπό κατασκευή από το 2023 και η πρόοδος του προχωρά όπου έχουν συντελεστεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-AKTOR GROUP.

Στο βασικό τμήμα Χανιά-Ηράκλειο-Χερσόνησος με ανάδοχο την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχουν ξεκινήσει οι μελέτες εφαρμογής ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε και η διενέργεια έργων οδικής ασφάλειας σε τμήματα του δρόμου που κρίνονται ανεπαρκή.

Τα έργα εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν το 2026 και η ολοκλήρωση του προβλέπεται σταδιακά σε διάστημα πέντε ετών.

Αυτή την εποχή επίσης είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης για το τμήμα Χανιά-Κίσσαμος. το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε σε διαβούλευση την περιβαλλοντική μελέτη. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που όμως για το έργο έχει ουσιαστική σημασία.

Με την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από το ΥΠΕΝ (και την γνωμοδότηση Δήμων και Περιφέρειας που δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα) το τμήμα μήκους 30,4 χλμ θα ενταχθεί στην σύμβαση παραχώρησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το κυρίως τμήμα του ΒΟΑΚ, Χανιά-Ηράκλειο.

Ήδη για τις 28 Αυγούστου προγραμματίζεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για την γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής μελέτης για το συγκεκριμένο τμήμα.

Πρόκειται για έργο το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία και φορείς και έτσι το βλέπουμε να προχωρά. Το κόστος του έργου κυμαίνεται από 200-250 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως ακόμα να έχει κλειδώσει καθώς θα ακολουθήσουν οι οριστικές μελέτες που θα προσδιορίσουν το τελικό του κόστος ανάλογα με το τεχνικό αντικείμενο.

Παράλληλα για την ωρίμανση του τμήματος Άγιος Νικόλαος-Σητεία έχουν ξεκινήσει και οι διαγωνισμοί που θα αφορούν την πρόσληψη συμβούλων (Τεχνικός, Νομικός και Χρηματοοικονομικός) που θα εκπονήσουν τις απαραίτητες μελέτες για λογαριασμό του υπουργείου ΥΠΟΜΕ και θα δώσουν τις κατευθύνσεις για το αντικείμενο, τον τρόπο, την χρηματοδότηση και τις προδιαγραφές και τις απαλλοτριώσεις που θα χρειαστούν.