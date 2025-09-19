Δήμος Χερσονήσου:Ξυλογλύπτες από Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα στο 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ξυλογλυπτικής

Ξυλογλύπτες από Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα στο 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ξυλογλυπτικής στην Χερσόνησο

Καλλιτέχνες από την Ιταλία, την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, λαμβάνουν μέρος στο 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γλυπτικής «Επί ξύλου» που πραγματοποιείται από τις 19 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, στο αλσύλλιο δίπλα από το Δημαρχείο στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική Βάση).

Το Συμπόσιο υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Χερσονήσου, από τις 9.30 το πρωί έως και τις 5.30 το απόγευμα, με τις εργασίες του να είναι ανοικτές για το κοινό. Το Συμπόσιο, διοργανώνεται στο πλαίσιο του «2ου Φεστιβάλ Τεχνών & Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου» δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Παιδείας με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών Πεδιάδος «Η Πρόοδος».



Οι εργασίες του Συμποσίου, θεωρούνται ιδανικές για σχολικές επισκέψεις κι εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τη διαδικασία της δημιουργίας, αλλά και να συνομιλήσουν με τους ξυλογλύπτες.

Στο 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γλυπτικής «Επί ξύλου» λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες:

• Μανώλης Θωμακάκης (Ιταλία)

• Νίκος Γεωργίου (Αργολίδα)

• Νίκος Μάνεσης (Κρήτη)

• Στράτος Πάλλας (Κρήτη)

• Φίλιππος Καλαμάρας (Φλώρινα)

• Ζαφειρία Αθανασοπούλου (Θεσσαλονίκη)

• Άντρη Παφίτη (Κύπρος)

• Γιώργος Καραγιάννης (Αθήνα)

• Σταύρος Τσαβδαρίδης, Αμπατζόγλου (Θεσσαλονίκη).

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, τα γλυπτά σε ξύλο, που θα κατασκευάσουν οι καλλιτέχνες, θα δοθούν ως δωρεά στον Δήμο Χερσονήσου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης που θα πραγματοποιηθεί στις 6.00 το απόγευμα στο αλσύλλιο Γουρνών.

«Το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γλυπτικής “Επί ξύλου” αποτελεί μια σπουδαία πολιτιστική πρωτοβουλία που τιμά τον Δήμο μας και ενισχύει την εξωστρέφεια της τέχνης» τονίζει ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Μέσα από τη συνεργασία καλλιτεχνών, αναδεικνύουμε τη δύναμη της δημιουργίας και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Τα τελευταία χρόνια, η παραδοσιακή οικοτεχνία στην Κρήτη εξελίσσεται σε μορφή έκφρασης με σύγχρονη δυναμική.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αυτές τις εστίες δημιουργίας και να διαμορφώσουμε ένα δίκτυο πολιτιστικών σημείων αναφοράς που θα προβάλλουν την Κρήτη ως νησί της τέχνης, της παράδοσης και της καινοτομίας».

Από την πλευρά τους, σε κοινή ανακοίνωση τους οι καλλιτέχνες αναφέρουν:

«Το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ξυλογλυπτικής πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Χερσονήσου, με την υποστήριξη του οποίου προχωράμε ένα όραμα που είχε αρχίσει από το 2018 ως κοινή ιδέα του κ. Μάνεση και της κ. Πλευράκη.

Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά στην ανάδειξη της ξυλογλυπτικής ως τέχνης. Σκοπός μας είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί στην Κρήτη, ένα μουσείο σύγχρονης γλυπτικής για όλη την Ελλάδα, στην οποία να παρουσιάζονται τα έργα μας, αλλά και όλη η προσπάθεια μας για την ανάπτυξη κι ανάδειξη του πολιτισμού».