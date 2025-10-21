Δήμος Χερσονήσου:Υπογραφή σύμβασης για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ελιάς

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση – επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Ελιάς», υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρη Μπάτση και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας κ. Γιάννης Κατσαράκης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 43.616,90 ευρώ, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χερσονήσου και αφορά την πλήρη αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής υποδομής του σχολικού συγκροτήματος στην Ελιά, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Η ασφάλεια και η ποιότητα των σχολικών υποδομών είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με το συγκεκριμένο έργο, ενισχύουμε τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου στην Ελιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο να επενδύουμε στην Παιδεία και στις υποδομές της».