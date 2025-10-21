ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου:Υπογραφή σύμβασης για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ελιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση – επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Ελιάς», υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρη Μπάτση και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας κ. Γιάννης Κατσαράκης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 43.616,90 ευρώ, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χερσονήσου και αφορά την πλήρη αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής υποδομής του σχολικού συγκροτήματος στην Ελιά, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Η ασφάλεια και η ποιότητα των σχολικών υποδομών είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με το συγκεκριμένο έργο, ενισχύουμε τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου στην Ελιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο να επενδύουμε στην Παιδεία και στις υποδομές της».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη...

0
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή...

0
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα...

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη...

0
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή...

0
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κενά, αλλά και ευκαιρίες στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αστεγίας των γυναικών στην Εθνική Έκθεση του Έργου INTERACT
Επόμενο άρθρο
Σταύρος Αρναουτάκης για τα 35 χρόνια Interreg «Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη και τη Μεσόγειο»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε...

Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα...

Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης Δ.Σ. Χανίων προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μ. Ζερβάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 15ης...

Δήμος Χανίων:Έναρξη κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από αύριο, Τετάρτη 22/10 Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST