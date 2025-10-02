ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Πλατάνου (Μετόχι)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανόρυξης νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Πλατάνου (Μετόχι), που χρηματοδοτείται από το CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου. Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, στους τομείς της άρδευσης και της ύδρευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας.

Στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γόρτυνας, Γρηγόρης Μουλιανάκης και ο πρόεδρος της κοινότητας Πλατάνου, Εμμανουήλ Τιτάκης, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών.

«Η νέα αρδευτική γεώτρηση στην κοινότητα Πλατάνου θα ενισχύσει, ουσιαστικά, την αγροτική παραγωγή, αυξάνοντας τα διαθέσιμα αποθέματα νερού για τις καλλιέργειες. Ο Δήμος μας αξιοποιεί κάθε πρόγραμμα και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να δώσει λύσεις σε ζητήματα της ύδρευσης και της άρδευσης.

Ενδεικτικά, επισημαίνω ότι, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, έχουν διασφαλιστεί άλλες 10 χρηματοδοτήσεις, που αφορούν σε νέες γεωτρήσεις. Υπάρχει, επομένως, μέριμνα, ώστε τους επόμενους μήνες, να υλοποιηθούν σημαντικά έργα ύδρευσης και άρδευσης, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας» τόνισε ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών...

0
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί...

Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη...

0
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, από...

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών...

0
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί...

Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη...

0
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το σχολικό έτος 2025 – 2026.
Επόμενο άρθρο
Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί...

Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, από...

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη διεθνή αναγνώριση της Γαστρονομίας ως Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ενεργά στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο...

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST