Δήμος Γόρτυνας:Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Πλατάνου (Μετόχι)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανόρυξης νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Πλατάνου (Μετόχι), που χρηματοδοτείται από το CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου. Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, στους τομείς της άρδευσης και της ύδρευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας.

Στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γόρτυνας, Γρηγόρης Μουλιανάκης και ο πρόεδρος της κοινότητας Πλατάνου, Εμμανουήλ Τιτάκης, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών.

«Η νέα αρδευτική γεώτρηση στην κοινότητα Πλατάνου θα ενισχύσει, ουσιαστικά, την αγροτική παραγωγή, αυξάνοντας τα διαθέσιμα αποθέματα νερού για τις καλλιέργειες. Ο Δήμος μας αξιοποιεί κάθε πρόγραμμα και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να δώσει λύσεις σε ζητήματα της ύδρευσης και της άρδευσης.

Ενδεικτικά, επισημαίνω ότι, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, έχουν διασφαλιστεί άλλες 10 χρηματοδοτήσεις, που αφορούν σε νέες γεωτρήσεις. Υπάρχει, επομένως, μέριμνα, ώστε τους επόμενους μήνες, να υλοποιηθούν σημαντικά έργα ύδρευσης και άρδευσης, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας» τόνισε ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης.