Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, από την ίδρυσή του, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για οικογένειες, ενήλικες και ΑμεΑ.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου είναι να δημιουργήσουν χώρο και χρόνο για νέα γνώση, θέτοντας στο επίκεντρο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ενεργοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών και των μαθητριών για μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση των Συλλογών του.

Για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026 σχεδιάστηκαν δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται εντός της Μόνιμης Έκθεσης του Μουσείου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κρητικό πικ νικ με τον Καζαντζάκη» σχεδιάστηκε με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν τις γεύσεις του τόπου μας μέσα από τις διατροφικές συνήθειες του Νίκου Καζαντζάκη, συνδέοντας το φαγητό με τον πολιτισμό και τη χαρά της συντροφιάς. Με οδηγό τις αισθήσεις μας, ανακαλύπτουμε γεύσεις της Κρήτης:

μυρίζουμε, γευόμαστε και αγγίζουμε, φανταζόμαστε το τραπέζι του Νίκου Καζαντζάκη και ταξιδεύουμε στον κόσμο της κρητικής διατροφής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κρητικό πικ νικ με τον Καζαντζάκη» σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη— Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026». Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες του Νηπιαγωγείου, της Α’ και της Β’ τάξης του Δημοτικού.

Από την άλλη, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα ταξίδι στην Κνωσό» απευθύνεται σε σχολικές ομάδες της Γ’ και της Δ’ τάξης του Δημοτικού. Με αφορμή την περιγραφή του Καζαντζάκη από το ιστορικό παιδικό μυθιστόρημά του «Στα Παλάτια της Κνωσού» θα ξετυλίξουμε τον μύθο γύρω από την ιστορία της μινωικής πολιτείας. Θα φανταστούμε τους ήρωες μέσα από περιγραφές του συγγραφέα και θα δώσουμε ζωή στους πραγματικούς κατοίκους της Κνωσού.

Εκτός των νέων αυτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026 συνεχίζουν να προσφέρονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

Για Νηπιαγωγείο:

• Ο Μεγάλος Ταξιδευτής (Νηπιαγωγείο – Διάρκεια: 60′)

• Φτάσε όπου δεν μπορείς (Νηπιαγωγείο – Διάρκεια: 60′)

Για Δημοτικό:

• Το σεντούκι του Μουσείου Καζαντζάκη (Α’ και Β’ Δημοτικού – Διάρκεια: 60′)

• Διάβασε τον Καζαντζάκη Αλλιώς (Γ’ και Δ’ Δημοτικού – Διάρκεια: 90′)

• Ο Διανοούμενος και ο Δράκος (Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού – Διάρκεια: 90′)

• Να μου γράφεις πάντα… (Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού – Διάρκεια: 90′)

• Το Μουσείο Σήμερα (Ε’, Στ’ Δημοτικού – Διάρκεια: 90′)

• Φτάσε όπου δεν μπορείς (προσαρμοσμένο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού – Διάρκεια: 90′)

• Chasing Kazantzakis’ books (ομάδες Erasmus, διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα – Διάρκεια: 90′)

Για Γυμνάσιο-Λύκειο:

• Το Μουσείο Σήμερα (Α’ Γυμνασίου – Διάρκεια: 90′)

• Φτάσε όπου δεν μπορείς (Γυμνάσιο/Λύκειο – Διάρκεια: 90′)

• Μαθήματα ιστορίας με τον Καζαντζάκη (Γυμνάσιο/Λύκειο – Διάρκεια: 90′)

• Κοίτα, Σκέψου, Δημιούργησε @ ΜΝΚ (Β’, Γ’ Γυμνασίου και Λύκειο – Διάρκεια: 90′)

• Chasing Kazantzakis’ books (ομάδες Erasmus – Διάρκεια: 90′)

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υπηρετώντας με συνέπεια τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό του ρόλο, διευρύνει τα γεωγραφικά του όρια παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη μαθητική κοινότητα που δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το Μουσείο λόγω απόστασης ή άλλων δυσκολιών πρόσβασης.

Έτσι, οι σχολικές ομάδες έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από:

• Την «Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή για τον Νίκο Καζαντζάκη» που δημιουργήθηκε με την αποκλειστική χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο να φέρει σε επαφή τους/τις μαθητές/τριες με τη μορφή και το έργο του συγγραφέα, το Μουσείο και τις Συλλογές του. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και περιλαμβάνει υλικό ειδικά προσαρμοσμένο ώστε να είναι μερικώς προσβάσιμο σε μαθητές/τριες με οπτική αναπηρία. Η Μουσειοσκευή διατίθεται δωρεάν σε σχολεία σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς και στα ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.

• Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που διαθέτει το Μουσείο μέσω της πλατφόρμας της Museotek τα οποία είναι:

1. «Ταξίδι χωρίς σύνορα…» για μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού που έχει θέμα τα ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη

2. «Κοίτα, Σκέψου, δημιούργησε @ ΜΝΚ» για μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου στο οποίο ανακαλύπτουν τον τρόπο ανάγνωσης ενός έργου τέχνης από τη Συλλογή του Μουσείου

3. «Περιήγηση στο Μουσείου Καζαντζάκη» που δίνει την δυνατότητα σε σχολικές ομάδες της Β’ – Γ’ Γυμνασίου και του Λυκείου να επισκεφθούν ψηφιακά τη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου μέσα από μία διαδραστική ξενάγηση.

Για την αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου μπορείτε να επισκεφτείτε την νέα Εκπαιδευτική Πύλη του Μουσείου (education.kazantzaki.gr).

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη μουσειοπαιδαγωγό του Μουσείου, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2810 741689 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00, είτε μέσω email στη διεύθυνση edu@kazantzaki.gr