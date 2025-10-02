ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη διεθνή αναγνώριση της Γαστρονομίας ως Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ενεργά στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γαστρονομίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Βαρκελώνη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Κρήτη υπέγραψε τη Διακήρυξη Αναγνώρισης της Διατροφής και της Γαστρονομίας ως αυτόνομου στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την κατάθεσή της στην UNESCO.

Η εν λόγω διακήρυξη παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο πολιτιστικής πολιτικής MONDIACULT 2025 της UNESCO (29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, Βαρκελώνη), με τη συμμετοχή άνω των 100 εκπροσώπων κυβερνήσεων, πολιτιστικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων.

Η συμμετοχή της Κρήτης σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία ενισχύει τη στρατηγική της Περιφέρειας για την ανάδειξη της γαστρονομικής της ταυτότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον τίτλο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή Πλοηγός, ως συντονιστής του έργου, εκπροσώπησαν την Κρήτη στις διεθνείς αυτές διοργανώσεις, προβάλλοντας τον πλούτο της κρητικής διατροφής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών...

0
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί...

Δήμος Γόρτυνας:Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα...

0
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανόρυξης νέας αρδευτικής γεώτρησης...

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών...

0
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί...

Δήμος Γόρτυνας:Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα...

0
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανόρυξης νέας αρδευτικής γεώτρησης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα, μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις υποδομών
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το σχολικό έτος 2025 – 2026.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί...

Δήμος Γόρτυνας:Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Πλατάνου (Μετόχι)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανόρυξης νέας αρδευτικής γεώτρησης...

Ηράκλειο:Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, από...

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST