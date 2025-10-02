ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα, μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις υποδομών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μανώλης Μενεγάκης: «Με στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες, προβάλλουμε τον Άγιο Νικόλαο διεθνώς ως έναν boutique προορισμό υψηλών προδιαγραφών»

Ένα σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς το λιμάνι υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της πρώτης του άφιξης (inaugural call).

Μετά τις πρόσφατες μικρές αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις υποδομών, που περιλάμβαναν την εγκατάσταση δύο νέων δεστρών με αντοχή 200 και 150 τόνων, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Explora I (μήκος 248 μέτρα, 63.900 κόροι ολικής χωρητικότητας, 900 επιβάτες) κατέπλευσε με επιτυχία στον Προβλήτα 1.

Με την εξέλιξη αυτή, ο Άγιος Νικόλαος εισέρχεται πλέον επίσημα σε μια νέα κατηγορία λιμένων, ικανών να υποδέχονται πλοία μήκους έως 250 μέτρων, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην αγορά κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου.
Η άφιξη του Explora I επιβεβαιώνει τις δυνατότητές του Λιμένα και του Δήμου να φιλοξενεί ποιοτικό τουρισμό κρουαζιέρας και σε μεγαλύτερη κατηγορία μεγεθών.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: “Με στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες, προβάλλουμε τον Άγιο Νικόλαο διεθνώς ως έναν boutique προορισμό υψηλών προδιαγραφών”.

Με συνεχείς βελτιώσεις και στοχευμένη προώθηση, ο Άγιος Νικόλαος εξελίσσεται σταθερά σε έναν boutique προορισμό κρουαζιέρας διεθνών προδιαγραφών, ικανό να προσφέρει τόσο επάρκεια υποδομών όσο και υψηλής ποιότητας εμπειρίες

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
