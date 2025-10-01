Κακοκαιρία προ των πυλών: Η Κρήτη σε πλήρη ετοιμότητα για βροχές και θυελλώδεις ανέμους – Πότε αναμένεται να πλήξουν το νησί τα έντονα φαινόμενα

Η Κρήτη τίθεται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται από την Πέμπτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους έως 7 μποφόρ. Περιφέρεια και δήμοι έχουν θέσει σε ετοιμότητα όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενώ οι αρχές συνιστούν προσοχή και περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων.
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Κρήτη ενόψει της σημαντικής μεταβολής του καιρού που αναμένεται από αύριο, σε μεγάλο μέρος της χώρας, και την Κρήτη, όπως σημειώνει στο neakriti.gr και στην εφημερίδα «ΝΚ», ο Μετεωρολόγος και αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, Μανώλης Λέκκας, με την Περιφέρεια Κρήτης να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθώς όπως μεταφέρει ο κ. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα όλα τα διαθέσιμα μέσα της Περιφέρειας, των Δήμων και αυτά των μνημονίων συνεργασίας με ιδιώτες, με τα μηχανήματα να είναι «είναι standby και εφόσον χρειαστεί θα ενεργοποιηθούν»
Βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι από αύριο
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Περιμένουμε γενικά ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο. Μια σταδιακή αλλαγή όπου περιοχές εξαιτίας ενός δυναμικού συστήματος με ανώτερη διαταραχή θα μας επισκεφθεί από τα δυτικά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δώσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δυτικές περιοχές των Χανίων, νοτιοδυτικά και νότια όλης της Κρήτης».
Ο κ. Λέκκας προειδοποιεί ότι για αύριο Πέμπτη, πέρα από αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι άνεμοι καθώς «Οι υπόλοιπες περιοχές στα βόρεια θα έχουν το πρόβλημα με τους νοτιάδες οι οποίοι σταδιακά θα ενισχυθούν στα 5 με 6, τοπικά μέγιστες εντάσεις κυρίως στο Ρέθυμνο – Ηράκλειο που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ως καταβατικοί νοτιάδες, θα τους δούνε και λίγο πάνω από τα 7 μποφόρ», ενώ σε επίπεδο θερμοκρασίας αυτές στα νότια αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ των 24 και 25°C, ενώ στα βόρεια οι καταβατικοί νοτιάδες αναμένεται να φέρουν θερμοκρασίες 27 με 28°C.
Όπως σημειώνει, η μεταβολή και η επέκταση των βροχοπτώσεων δεν αποκλείεται να επεκταθεί και ανατολικότερα, σε πιο ήπιο ωστόσο βαθμό, με κατά τόπους βροχές. «Τα φαινόμενα φαίνεται ως επί το πλείστον ότι θα επηρεάσουν τις περιοχές που ανέφερα, ενδεχομένως όμως να δούμε και μια επέκταση αλλά πολύ πιο ήπια, καιρικών φαινομένων, και ανατολικότερα. Κάτι που θα γίνει όμως από την Πέμπτη, αργά τη νύχτα, προς την Παρασκευή το πρωί», επεξηγεί.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η κακοκαιρία δεν θα διαρκέσει πολύ καθώς «ο καιρός από την Παρασκευή τις πρωινές ώρες και μετά θα αρχίσει να βελτιώνεται και θα διατηρηθεί καλός και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας την Παρασκευή να κυμαίνονται μεταξύ των 24 και 26°C σε όλο το νησί.
Όπως περιγράφει, οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν νοτιοδυτικοί – δυτικοί στις νότιες αλλά και βόρειες περιοχές του νησιού, με την έντασή τους «να φτάνει τα 5, 6 τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ», με τον κ. Λέκκα να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή όχι μονάχα σε επίπεδο πλημμυρικών φαινομένων αλλά και έντονων ανέμων, καθώς όπως υπογραμμίζει δεν έχουμε ακόμα «βγει» από την αντιπυρική περίοδο και ως εκ τούτου «είναι προφανές ότι πρέπει να αποφύγουμε την οποιαδήποτε εστία φωτιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».
«Επί ποδός» τα διαθέσιμα μέσα της Περιφέρειας
Σε πλήρη συντονισμό με τις μετεωρολογικές προβλέψεις βρίσκεται και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, με την περιφέρεια να εκδίδει ανακοινώσεις ενημέρωσης των πολιτών για τα καιρικά φαινόμενα που αναμένουμε.
Όπως σημειώνει ο κ. Τσαπάκος «Περιμένουμε στη Δυτική Κρήτη έντονα φαινόμενα. Περιμένουμε βροχές και πιθανόν έντονα φαινόμενα οπότε έχουμε δώσει περισσότερο βάρος στη δυτική Κρήτη, δηλαδή σε Χανιά και Ρέθυμνο» προσθέτοντας πως: «Από εκεί και πέρα θα είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για όλο το νησί ενώ, για τις περιοχές που κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, εκεί έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση».
Παράλληλα, ο κ. Τσαπάκος απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι περιμένουμε ισχυρές βροχοπτώσεις στο νησί και ο καθένας πρέπει να κινηθεί με πλήρη ασφάλεια όταν αποφασίσει να το κάνει. Τονίζω, ότι καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις, εφόσον έχουμε αυτά τα έντονα φαινόμενα».
Σε περίπτωση ανάγκης, ο ίδιος τονίζει ότι σε ετοιμότητα βρίσκονται όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να παρέμβουν, καθώς όπως σημειώνει «Τα διαθέσιμα μέσα είναι τα δικά μας (της Περιφέρειας), των Δήμων, και από τα μνημόνια συνεργασίας που έχουμε με τους ιδιώτες τους οποίους έχουμε ενημερώσει – είναι standby και εφόσον χρειαστεί θα ενεργοποιηθούν».
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η Περιφέρεια Κρήτης έχει στη διάθεση της περίπου 500 μέσα, μέσω ιδιωτών, μέρος των οποίων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αυριανή κακοκαιρία, με τον Αντιπεριφερειάρχη να υπογραμμίζει πως «Υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων όπου χρειαστεί. Επίσης η πυροσβεστική είναι standby, όπως και οι υπόλοιποι φορείς πολιτικής προστασίας», με την Περιφέρεια Κρήτης να έχει επικαιροποιημένα πρωτόκολλα και να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας.
neakriti.gr